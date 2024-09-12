В Перми ищут архитектора «Дома музыки» на заводе Шпагина

Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется провести инженерно-изыскательские работы, разработать объемно-планировочные решения для маломобильной группы населения, а также обустроить прилегающую территорию. В комплексе будут размещены фойе, гардеробы, большой зал. Также будет рассмотрена возможность оборудования и малого (камерного) зала с роялем вместимостью до 100 человек.