В Перми ищут архитектора «Дома музыки» на заводе Шпагина

Posted 12 сентября, 11:11
Published 12 сентября, 11:11
Modified 12 сентября, 11:13
Updated 12 сентября, 11:13
Министерство закупок Пермского края объявило аукцион на право разработки проектной документации объекта капитального строительства универсального театрально-музыкального комплекса «Дом музыки» на заводе Шпагина. Стоимость контракта составляет 69,9 млн рублей. Предполагаемая стоимость строительства — 2 млрд руб, сообщается на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется провести инженерно-изыскательские работы, разработать объемно-планировочные решения для маломобильной группы населения, а также обустроить прилегающую территорию. В комплексе будут размещены фойе, гардеробы, большой зал. Также будет рассмотрена возможность оборудования и малого (камерного) зала с роялем вместимостью до 100 человек.
Комплекс займёт бывший цех №4 завода Шпагина (здание «Литера А»). Общая площадь нового объекта оценивается примерно в 6,5 тыс. кв. м. По предыдущим заявлениям властей, зона «Литеры А» будет превращена в трансформируемый акустический зал на 900-1450 мест.
Работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года.