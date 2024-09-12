Posted 12 сентября, 13:28
Published 12 сентября, 13:28
Modified 12 сентября, 13:30
Updated 12 сентября, 13:30
В Перми начали выдавать проездные для первоклассников. Для оформления и дальнейших поездок по проездному нужно обратиться в пункты распространения транспортных карт, при себе необходимо иметь справку из школы, отмечают в департаменте транспорта администрации Перми.
Школьники-учащиеся 1-4-х классов, которые на сегодняшний день ещё не получили проездные, смогут это сделать в пунктах распространения транспортных карт. Также родители могут обратиться в один из пунктов, если ранее транспортная карта с безлимитным тарифом не была выдана в школе. Для оформления и дальнейших поездок по проездному при себе будет необходимо иметь справку из школы.
Право на льготу имеют все учащиеся 1-4-х классов пермских школ.
Стоимость проезда в общественном транспорте в Перми увеличится. Об этом в ходе прямого эфира 9 сентября сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
«Если кто-то думает, что мы на билетах отбиваем все затраты, — конечно, нет. У нас объем субсидирования остается на очень высоком уровне. Но такое поэтапное повышение стоимости мы предусматриваем, — заявил мэр, — Небольшое поэтапное повышение планируется». Оно связано с инфляционными процессами, подчеркнул Соснин.