В Перми начали выдавать проездные для первоклассников

Школьники-учащиеся 1-4-х классов, которые на сегодняшний день ещё не получили проездные, смогут это сделать в пунктах распространения транспортных карт. Также родители могут обратиться в один из пунктов, если ранее транспортная карта с безлимитным тарифом не была выдана в школе. Для оформления и дальнейших поездок по проездному при себе будет необходимо иметь справку из школы.