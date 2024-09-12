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Posted 12 сентября, 04:38

Published 12 сентября, 04:38

Modified 12 сентября, 04:40

Updated 12 сентября, 04:40

В Перми началось строительство корпуса лицея №10 для начальных классов

В Перми началось строительство корпуса лицея №10 для начальных классов

12 сентября 2024, 04:38
Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края
Новое образовательное учреждение станет третьим в России по численности учащихся.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал символический старт строительству нового корпуса лицея №10 для начальных классов в семейном экогороде «Погода» в микрорайоне Ива. Он установил капсулу времени с посланием ученикам лицея в 2034 год от нынешних лицеистов. В мероприятии также участвовали директор образовательного учреждения Анна Вяткина и сопредседатель правления корпорации «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков.

Глава региона подчеркнул, что микрорайон Ива активно развивается, сюда приезжают жить молодые семьи с детьми. Новый корпус лицея №10 для начальных классов будет рассчитан на 540 ребят, по численности учащихся это третья школа в России. Социальная политика компании «Девелопмент-Юг» позволяет комплексно преобразовывать микрорайон — тут появляется не только комфортное жилье, но и социально значимые объекты инфраструктуры.

Пермский филиал «Девелопмент-Юг» планирует завершить строительство нового корпуса лицея №10 в 2026 году. В четырехэтажном здании общей площадью 12 тыс. кв. м обустроят кабинеты, актовый зал с гримерными, спортзал, а также кабинеты робототехники, информатики и помещение изостудии. После окончания строительства застройщик передаст объект властям Перми.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

По словам Алексея Вострикова, компания «Девелопмент-Юг» всегда применяет комплексный подход к развитию территорий, и пермский филиал — не исключение. Представители застройщика говорят, что представители краевых и городских властей слышат их пожелания, идут навстречу и ищут компромиссы. Первый корпус лицея №10 на 1,6 тыс. мест заполнился быстро, поэтому правительство Пермского края предложило возвести учебное учреждение для школьников с 1 по 4 классы. Так как территория позволяет это сделать, девелопер согласился.

Микрорайон Ива развивается быстро и комплексно. Сейчас здесь идет масштабное строительство многоквартирных домов — на площади 80 га появится свыше 500 тыс. кв. м нового жилья. На сегодняшний день в микрорайоне ввели в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья.

Помимо этого, краевые власти привлекли федеральное финансирование для развития транспортной инфраструктуры. По программе «Стимул» в микрорайоне появились новые улицы — Лесная и Сапфирная. Также при помощи инфраструктурного бюджетного кредита здесь возводится автодорога ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной». Новая дорога повысит доступность Ивы. В минувшем году запущен автобусный маршрут, который обслуживается современными электробусами. Маршрут №81 «ул. Сапфирная — станция Пермь-2» соединяет крупный ЖК «Погода» с центром краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Также Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса с 50-метровым бассейном на 10 дорожек на две чаши. В новом спортобъекте можно будет проводить разные мероприятия, в том числе, сдавать нормативы ГТО. «Девелопмент-Юг» рассчитывает завершить строительство комплекса летом 2026 года. После окончания стройки объект тоже будет передан властям Перми.

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