В Перми началось строительство корпуса лицея №10 для начальных классов

По словам Алексея Вострикова, компания «Девелопмент-Юг» всегда применяет комплексный подход к развитию территорий, и пермский филиал — не исключение. Представители застройщика говорят, что представители краевых и городских властей слышат их пожелания, идут навстречу и ищут компромиссы. Первый корпус лицея №10 на 1,6 тыс. мест заполнился быстро, поэтому правительство Пермского края предложило возвести учебное учреждение для школьников с 1 по 4 классы. Так как территория позволяет это сделать, девелопер согласился.