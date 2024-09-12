В Перми временно закрыли пешеходный мост к Заводу Шпагина

Posted 12 сентября, 05:05
Published 12 сентября, 05:05
Modified 12 сентября, 05:08
Updated 12 сентября, 05:08
В Перми перекрыли проход по надземному пешеходному мосту, ведущему от станции Пермь I к Заводу Шпагина. Рядом с железнодорожными путями идут земляные работы и укладываются плиты, сообщает корреспондент «В курсе».
Как указывает издание, на самом переходе работы не идут. Пермякам предлагается двигаться в обход по улицам Монастырская и Горького. О сроках перекрытия и завершения работ в ОАО «РЖД» не пояснили.