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Posted 12 сентября, 05:05

Published 12 сентября, 05:05

Modified 12 сентября, 05:08

Updated 12 сентября, 05:08

В Перми закрыли надземный пешеходный мост к Заводу Шпагина

В Перми временно закрыли пешеходный мост к Заводу Шпагина

12 сентября 2024, 05:05
Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми закрыли надземный пешеходный мост к Заводу Шпагина

Жителям города предлагается двигаться в обход по улицам Монастырская и Горького.

В Перми перекрыли проход по надземному пешеходному мосту, ведущему от станции Пермь I к Заводу Шпагина. Рядом с железнодорожными путями идут земляные работы и укладываются плиты, сообщает корреспондент «В курсе».

Как указывает издание, на самом переходе работы не идут. Пермякам предлагается двигаться в обход по улицам Монастырская и Горького. О сроках перекрытия и завершения работ в ОАО «РЖД» не пояснили.

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#Пермь#Земляные работы#Железнодорожные пути
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