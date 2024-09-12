В Пермском крае от абортов отговорили 30% женщин

Posted 12 сентября, 09:02
Published 12 сентября, 09:02
Modified 12 сентября, 09:04
Updated 12 сентября, 09:04
Министерство здравоохранения Пермского края поделилось результатами доабортного консультирования в регионе. В течение восьми месяцев текущего года 30,1% женщин после обращения в медучреждения для проведения абортов отказались от процедуры, сохранив плод. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.
Наиболее эффективной практикой по доабортному консультированию стала работа медицинских психологов в женских консультациях. От проведения абортов несколько лет назад отказалсь еще одна частная клиника — ООО «Клиника Фомина Пермь».