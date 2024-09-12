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Posted 12 сентября, 09:02

Published 12 сентября, 09:02

Modified 12 сентября, 09:04

Updated 12 сентября, 09:04

В Пермском крае психологам удалось отговорить от абортов 30,1% женщин

В Пермском крае от абортов отговорили 30% женщин

12 сентября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае психологам удалось отговорить от абортов 30,1% женщин

Одной из практик доабортного консультирования стала работа медицинских психологов.

Министерство здравоохранения Пермского края поделилось результатами доабортного консультирования в регионе. В течение восьми месяцев текущего года 30,1% женщин после обращения в медучреждения для проведения абортов отказались от процедуры, сохранив плод. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.

Наиболее эффективной практикой по доабортному консультированию стала работа медицинских психологов в женских консультациях. От проведения абортов несколько лет назад отказалсь еще одна частная клиника — ООО «Клиника Фомина Пермь».

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#Пермский край#Минздрав#Женщины#Аборт#Частная клиника#Доабортное консультирование#Медицинские психологи
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