В Прикамье в рамках льготной программы заменены более 8,5 тысяч газовых плит

В рамках программы жители Прикамья, попадающие под льготные категории, а это одиноко проживающие пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, могут получить компенсацию на замену старых газовых плит и колонок. Также матпомощь оказывается людям, чье оборудование либо уже отключено от газоснабжения из-за аварийного состояния, либо у него превышен срок эксплуатации.