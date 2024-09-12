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Posted 12 сентября, 16:05

Published 12 сентября, 16:05

Modified 12 сентября, 16:06

Updated 12 сентября, 16:06

В Прикамье в рамках льготной программы заменены более 8,5 тысяч газовых плит

В Прикамье в рамках льготной программы заменены более 8,5 тысяч газовых плит

12 сентября 2024, 16:05
Фото: МинЖКХ Пермского края
Заменённые газовые плиты не отвечали требованиям безопасности.

В Пермском крае заменены более 8,5 тыс. газовых плит, не отвечающих требованиям безопасности. Таковы промежуточные итоги программы по замене аварийного или вышедшего из строя газоиспользующего оборудования, сообщают в краевом МинЖКХ.

В рамках программы жители Прикамья, попадающие под льготные категории, а это одиноко проживающие пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, могут получить компенсацию на замену старых газовых плит и колонок. Также матпомощь оказывается людям, чье оборудование либо уже отключено от газоснабжения из-за аварийного состояния, либо у него превышен срок эксплуатации.

Размер компенсации составляет до 15 тыс. рублей.

Пилотный проект начал действовать на территории региона с 2021 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина и при поддержке ООО «Газпром межрегионгаз».

#Общество#Газ#Дмитрий махонин#Программа
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