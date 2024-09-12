В России звонки на тел. 122 начал принимать робот с искусственным интеллектом

Posted 12 сентября, 03:02
Published 12 сентября, 03:02
Modified 16 сентября, 03:07
Updated 16 сентября, 03:07
Согласно информации, робот Светлана помогает вызвать на дом врача, записывает людей на консультации к специалистам и самостоятельно звонит пациентам. Помимо этого, функционал помощника расширяется: он теперь может помочь пациентам отменить заранее запланированные приемы в поликлинике, пишет regions.ru.
Представители ведомства подчеркнули, что голосовой ассистент Светлана доступен для общения в любое время суток и способен обрабатывать до 600 звонков одновременно.