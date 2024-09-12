В России звонки на тел. 122 начал принимать робот с искусственным интеллектом

В Московской области автоматизированный помощник с именем Светлана отвечает на звонки по номеру 122. Этот помощник основан на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в органе здравоохранения региона.