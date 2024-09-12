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Posted 12 сентября, 03:02

Published 12 сентября, 03:02

Modified 16 сентября, 03:07

Updated 16 сентября, 03:07

В России звонки на тел. 122 начал принимать робот с искусственным интеллектом

12 сентября 2024, 03:02
В Московской области автоматизированный помощник с именем Светлана отвечает на звонки по номеру 122. Этот помощник основан на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в органе здравоохранения региона.

Согласно информации, робот Светлана помогает вызвать на дом врача, записывает людей на консультации к специалистам и самостоятельно звонит пациентам. Помимо этого, функционал помощника расширяется: он теперь может помочь пациентам отменить заранее запланированные приемы в поликлинике, пишет regions.ru.

Представители ведомства подчеркнули, что голосовой ассистент Светлана доступен для общения в любое время суток и способен обрабатывать до 600 звонков одновременно.

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