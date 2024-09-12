В центре Перми 14 сентября сварят 2000 порций борща

Posted 12 сентября, 03:57
Published 12 сентября, 03:57
Modified 12 сентября, 04:02
Updated 12 сентября, 04:02
В субботу, 14 сентября, на городской эспланаде Перми сварят 2000 порций семейного борща по-пермски с вяленой клюквой. Блюдо будет приготовлено на площади перед краевым Заксобранием приглашенными шефами во главе с одним из ведущих кулинаров России, телерадиоведущим и президентом Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Ильей Лазерсоном. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00.
Борщ начнут готовить в 12:00, раздача стартует в 13:00. Ярмарка продукции местных производителей, фермеров и мастеров народных художественных промыслов пройдет в рамках V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева. Пермяки и гости города смогут приобрести здесь мясные и сырные деликатесы, выпечку, сыродавленые масла, мед и другие продукты.
V Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева — это одно из самых масштабных в России мероприятий для профессиональных шеф-поваров, кулинаров, ценителей гастрономического искусства и всех интересующихся. Соревнование состоится в Перми с 12 по 14 сентября. В 2024 году в нет примут участие более 200 профессионалов в сфере HoReCa из 30 регионов.