В центре Перми 14 сентября сварят 2000 порций борща

V Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева — это одно из самых масштабных в России мероприятий для профессиональных шеф-поваров, кулинаров, ценителей гастрономического искусства и всех интересующихся. Соревнование состоится в Перми с 12 по 14 сентября. В 2024 году в нет примут участие более 200 профессионалов в сфере HoReCa из 30 регионов.