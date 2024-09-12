Владельца пермского кафе оштрафуют за непристойное выражение в рекламе

В экспертном заключении указали, что написанного латиницей слова («kuni») нет в государственном языке РФ, также оно не является коммерческим обозначением организации или товарным знаком, так как среди товаров заведения нет подобного товара. Также это слово воспринимается русскоязычными потребителями как слово с сексуальным подтекстом. Так как кафе не оказывает услуги сексуального характера, значит, реклама недостоверна. При этом открытая апелляция к сексуальным желаниям не считается приличной.