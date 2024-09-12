Владельца пермского кафе оштрафуют за непристойное выражение в рекламе

Posted 12 сентября, 07:53
Published 12 сентября, 07:53
Modified 12 сентября, 08:35
Updated 12 сентября, 08:35
Пермское УФАС России выдало предписание о необходимости прекратить нарушение Закона о рекламе владельцу пермского кафе японской кухни KuniOki. Также предпринимателю грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей, пояснили Properm.ru в пресс-службе ведомства.
Ранее в рекламе кафе на Комсомольском проспекте, 68 специалисты обнаружили использование выражения, которое может восприниматься как бранные слова, а также как слова, содержащие ассоциации непристойного характера. По подозрению в распространении непристойной рекламы было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении владельца кафе.
Специалисты антимонопольной службы обратились в Ассоциацию маркетинговой индустрии «Рекламный совет» с целью обнаружить в рекламе наличие или отсутствие бранных слов, непристойных или оскорбительных образов и выражений. Большинство экспертов провели анализ и сошлись во мнении, что спорная реклама не является непристойной. Однако они обнаружили в рекламе кафе искаженную информацию, вводящую потребителей в заблуждение.
В экспертном заключении указали, что написанного латиницей слова («kuni») нет в государственном языке РФ, также оно не является коммерческим обозначением организации или товарным знаком, так как среди товаров заведения нет подобного товара. Также это слово воспринимается русскоязычными потребителями как слово с сексуальным подтекстом. Так как кафе не оказывает услуги сексуального характера, значит, реклама недостоверна. При этом открытая апелляция к сексуальным желаниям не считается приличной.
С учетом мнения экспертов «Рекламного совета», Пермское УФАС признало рекламу кафе KuniOki ненадлежащей, так как она нарушает Закон о рекламе, искажая смысл информации и вводя потребителя в заблуждение.
Ранее антимонопольная служба наказала чиновников в Чусовом за рекламу услуг химчистки и сувенирного центра. Соответствующей маркировки в постах администрации указано не было.