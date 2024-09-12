Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»

Как рассказали в приюте «Матроскин», на фестивале откроется экомаркет с товарами для многоразового пользования. Кроме того, будет работать ярмарка одежды и книг, фудкорт со съедобными кофейными стаканчиками, тортами и полезной едой. На площадке «Часового завода» пермяки смогут послушать лекции о том, как начать вести экологичный образ жизни, посетить творческие мастер-классы и даже принять участие в конкурсе овощного пирога. Кроме того, ведущие ветеринары города дадут консультации всем желающим.