Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»

Posted 12 сентября, 05:41
Published 12 сентября, 05:41
Modified 12 сентября, 05:43
Updated 12 сентября, 05:43
В Перми в следующие выходные, 22 сентября, состоится фестиваль помощи бездомным животным «ЭкоКотофест». С 12:00 до 18:00 в культурном пространстве «Часовой завод» будет организована выставка кошек и собак из пермских приютов «Матроскин», «Доброе сердце» и «Счастливый хвост». Мероприятие проводится при поддержке фонда «Добрый город Петербург».
Как рассказали в приюте «Матроскин», на фестивале откроется экомаркет с товарами для многоразового пользования. Кроме того, будет работать ярмарка одежды и книг, фудкорт со съедобными кофейными стаканчиками, тортами и полезной едой. На площадке «Часового завода» пермяки смогут послушать лекции о том, как начать вести экологичный образ жизни, посетить творческие мастер-классы и даже принять участие в конкурсе овощного пирога. Кроме того, ведущие ветеринары города дадут консультации всем желающим.
Если вы планируете взять домашнего питомца на фестивале, то возьмите с собой переноску и паспорт для заключения договора о передаче животного. Все они здоровы и стерилизованы, говорят в «Матроскине». Также на праздник можно принести подарки для котов и собак пермских приютов — влажные и сухие корма премиум-класса, любые наполнители для лотков, антигельминтные препараты и лежанки.
Пермский приют «Матроскин» также ежегодно летом проводит благотворительную акцию «Собака Обнимака». На мероприятии можно сделать фото с собакой или даже забрать домой понравившегося подопечного приюта «Доброе сердце».