59% предпринимателей из Перми стали больше переживать за уплату налогов

Posted 13 сентября, 07:52
Published 13 сентября, 07:52
Modified 13 сентября, 07:52
Updated 13 сентября, 07:52
Абсолютное большинство (72%) опрошенных пермяков признаются, что плохо разбираются в вопросах налогообложения и финансового контроля.
На фоне «налоговых скандалов» вокруг инфобизнесменов и блогеров, большинство предпринимателей в 2024 году стали больше переживать за «чистоту» собственной бухгалтерии. Каждый второй (61%) считает крайне важным вести ее прозрачно и правильно, еще 15% называют это приоритетной задачей бизнеса. Чтобы избежать проблем с контролирующими органами, 29% предпринимателей и самозанятых делегируют обязанности финансового контроля и учета налогов специализированным компаниям и сервисам онлайн-бухгалтерии, а каждый шестой предприниматель Перми (18%) нанимает в штат бухгалтера.
34% опрошенных из числа ИП и самозанятых Перми заявили, что не пользуются услугами бухгалтеров и, несмотря на неудовлетворительный уровень знаний, самостоятельно ведут налоговый учет. Чаще всего причиной этому являются низкие обороты компании (41%), нежелание тратить деньги на специалиста (22%) и недоверие к людям со стороны (21%).
| Довериться технологиям и передать бухгалтерию в управление искусственному интеллекту готов каждый пятый (20%) пермский бизнесмен.
Только пятая часть опрошенных заявили о том, что у них «хорошие» знания в области налогообложения. Треть респондентов разбираются в предмете на среднем уровне, а 30% — на низком. При этом 77% тех, кто совершал ошибки в бухучете или забывал вовремя оплачивать налоги и взносы, понесли финансовые убытки. Каждый десятый (11%) терял от 100 до 150 тысяч рублей. __________________________________________________________________________________________
Методология
*Опрос проводился в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1214 предпринимателей (самозанятых и ИП) из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).