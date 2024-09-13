59% предпринимателей из Перми стали больше переживать за уплату налогов

Только пятая часть опрошенных заявили о том, что у них «хорошие» знания в области налогообложения. Треть респондентов разбираются в предмете на среднем уровне, а 30% — на низком. При этом 77% тех, кто совершал ошибки в бухучете или забывал вовремя оплачивать налоги и взносы, понесли финансовые убытки. Каждый десятый (11%) терял от 100 до 150 тысяч рублей. __________________________________________________________________________________________