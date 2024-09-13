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Posted 13 сентября, 13:25

Published 13 сентября, 13:25

Modified 13 сентября, 13:26

Updated 13 сентября, 13:26

В Пермском крае через портал «Госуслуги» в школу зачислили 32 тысячи детей

73% пермских первоклассников были зачислены в школу онлайн

13 сентября 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае через портал «Госуслуги» в школу зачислили 32 тысячи детей

Сюжет
Дети
Прикамье заняло третье место среди регионов РФ по частоте записи в школу через «Госуслуги».

73% пермских первоклассников или 32 тыс. детей были зачислены в школу онлайн. Это 73% от общего числа поданных заявлений, сообщили в Минсвязи Прикамья.

В этом году подать заявление можно было тремя способами: онлайн, лично в школе, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через МФЦ. Чаще всего пермяки пользовались «Госуслугами».

В Прикамье с 6 июля можно было подать заявление на прием ребенка в первый класс через филиалы МФЦ. Сейчас услуга доступна для зачисления в школы, находящиеся в Перми, Чернушке, Кунгуре, Оханске, Осе и Березниках. В будущем ее планируется масштабировать на все муниципалитеты региона.

#Пермь#Образование#Дети
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