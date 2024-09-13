73% пермских первоклассников были зачислены в школу онлайн

Posted 13 сентября, 13:25
Published 13 сентября, 13:25
Modified 13 сентября, 13:26
Updated 13 сентября, 13:26
73% пермских первоклассников или 32 тыс. детей были зачислены в школу онлайн. Это 73% от общего числа поданных заявлений, сообщили в Минсвязи Прикамья.
В этом году подать заявление можно было тремя способами: онлайн, лично в школе, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через МФЦ. Чаще всего пермяки пользовались «Госуслугами».
В Прикамье с 6 июля можно было подать заявление на прием ребенка в первый класс через филиалы МФЦ. Сейчас услуга доступна для зачисления в школы, находящиеся в Перми, Чернушке, Кунгуре, Оханске, Осе и Березниках. В будущем ее планируется масштабировать на все муниципалитеты региона.