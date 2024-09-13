73% пермских первоклассников были зачислены в школу онлайн

В Прикамье с 6 июля можно было подать заявление на прием ребенка в первый класс через филиалы МФЦ. Сейчас услуга доступна для зачисления в школы, находящиеся в Перми, Чернушке, Кунгуре, Оханске, Осе и Березниках. В будущем ее планируется масштабировать на все муниципалитеты региона.