Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Мира

Posted 13 сентября, 08:00
Published 13 сентября, 08:00
Modified 13 сентября, 08:04
Updated 13 сентября, 08:04
В Индустриальном районе Перми водитель автобуса сбил школьника. ДТП произошло в минувший вторник, 10 сентября, около 17:55, на ул. Мира.
По предварительной информации, со стороны ул. Стахановская ехал автобус Volgabus под управлением 53-летнего водителя. В районе дома на Мира, 6а мужчина проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. В это время ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми, мальчик получил травмы. Сейчас проводится проверка.
В инспекции просят пермяков еще раз повторить с детьми правила дорожного движения. Рекомендуется переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться в своей безопасности, в том числе, и в том, что водители остановились и пропускают вас, а также снять наушники и убрать смартфон. Если вы или ребенок едете на велосипеде или самокате, нужно спешиться перед пешеходным переходом. Также не рекомендуется выбегать на дорогу из-за зданий или машин, ограничивающих обзор во дворах. А водителей просят быть более внимательными, не превышать скорость движения и снижать ее при подъезде к пешеходным переходам.