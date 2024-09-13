Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Мира

В инспекции просят пермяков еще раз повторить с детьми правила дорожного движения. Рекомендуется переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться в своей безопасности, в том числе, и в том, что водители остановились и пропускают вас, а также снять наушники и убрать смартфон. Если вы или ребенок едете на велосипеде или самокате, нужно спешиться перед пешеходным переходом. Также не рекомендуется выбегать на дорогу из-за зданий или машин, ограничивающих обзор во дворах. А водителей просят быть более внимательными, не превышать скорость движения и снижать ее при подъезде к пешеходным переходам.