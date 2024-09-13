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Posted 13 сентября, 08:00

Published 13 сентября, 08:00

Modified 13 сентября, 08:04

Updated 13 сентября, 08:04

В Перми вечером 10 сентября автобус сбил 10-летнего школьника на переходе

Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Мира

13 сентября 2024, 08:00
Фото: скриншот видео с дорожных камер / Госавтоинспекция Перми

В Перми вечером 10 сентября автобус сбил 10-летнего школьника на переходе

Сюжет
Дтп
Школьник перебегал дорогу на зеленый свет.

В Индустриальном районе Перми водитель автобуса сбил школьника. ДТП произошло в минувший вторник, 10 сентября, около 17:55, на ул. Мира.

По предварительной информации, со стороны ул. Стахановская ехал автобус Volgabus под управлением 53-летнего водителя. В районе дома на Мира, 6а мужчина проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. В это время ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми, мальчик получил травмы. Сейчас проводится проверка.

Видео: с дорожных камер / Госавтоинспекция Перми.

В инспекции просят пермяков еще раз повторить с детьми правила дорожного движения. Рекомендуется переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться в своей безопасности, в том числе, и в том, что водители остановились и пропускают вас, а также снять наушники и убрать смартфон. Если вы или ребенок едете на велосипеде или самокате, нужно спешиться перед пешеходным переходом. Также не рекомендуется выбегать на дорогу из-за зданий или машин, ограничивающих обзор во дворах. А водителей просят быть более внимательными, не превышать скорость движения и снижать ее при подъезде к пешеходным переходам.

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