Буцаев: Объект ТКО мощностью 60 тысяч тонн реализуют в Майминском районе Алтая

Posted 13 сентября, 12:20
Published 13 сентября, 12:20
Modified 13 сентября, 12:20
Updated 13 сентября, 12:20
Буцаев отметил, что данный проект в Республике Алтай реализуется на основе концессионного соглашения. На территории региона будет создан КПО мощностью 60 тысяч тонн. По его словам, стоимость объекта оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Гендиректор РЭО добавил, что в рамках встречи была актуализирована дорожная карта и составлен план мероприятий по реализации проекта. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Комплексный объект будет расположен в Майминском районе, мощность обработки составит 60 тысяч тонн в год, утилизации — 20 тысяч тонн, а захоронения — 37,5 тысячи тонн в год. В рамках проекта будет реконструирован действующий объект обработки, мощность которого составляет 32,5 тысячи тонн в год.
В соответствии с Правилами № 1222 финансировать объект можно с выплатой капитального гранта за счет средств субсидии региону. Проектно-сметная документация для строительства нового объекта уже разработана, а земельные участки подобраны.