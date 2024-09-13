Буцаев: Объект ТКО мощностью 60 тысяч тонн реализуют в Майминском районе Алтая

Буцаев отметил, что данный проект в Республике Алтай реализуется на основе концессионного соглашения. На территории региона будет создан КПО мощностью 60 тысяч тонн. По его словам, стоимость объекта оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Гендиректор РЭО добавил, что в рамках встречи была актуализирована дорожная карта и составлен план мероприятий по реализации проекта. Об этом пишет портал 56orb.ru.