«Домклик»: Рост числа ипотек на новостройки зафиксирован в августе

Posted 13 сентября, 08:47
Published 13 сентября, 08:47
Modified 13 сентября, 08:47
Updated 13 сентября, 08:47
По сравнению с июлем спрос на покупку жилья в новостройках в августе в целом по стране вырос на 62,4%: оформлено 17,6 тысячи таких кредитов. В общей доле он достиг 33,4% ипотечных выдач против 21,7% в июле 2024 года, пишет newsnn.ru.
В числе лидеров на рынке новостроек в России по-прежнему находятся мегаполисы Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), а также Калининградская область (48,2%) и Республика Адыгея (50,4%).
Статус ведущего драйвера спроса на первичном рынке жилой недвижимости сохраняет за собой семейная ипотека, рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его данным, в августе доля ипотечных выдач по этой программе достигла цифры 85,7% от общего числа кредитов на новостройки, и это, добавил он, самый высокий показатель за всю историю наблюдений. При этом, как и прежде, максимальная часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) пришлась на крупнейшие регионы страны.
Всего за август в Сбере оформили 52,6 тысячи ипотечных кредитов с ростом на 5,7% к предыдущему месяцу. Это меньше, чем в мае и июне, то есть до решения об отмене массовой льготной ипотеки в России. Однако эти показатели по-прежнему превосходят средние цифры первого квартала.
На вторичном рынке жилья в России объем выдачи ипотек с мая находится в диапазоне 32–35 тысяч кредитов, в том числе около 32 тысяч кредитов — в августе. При этом доля вторичного рынка снизилась на 9,1% с июля, составив в августе более 60% в структуре выданной ипотеки.
На вторичном рынке жилья (по его доле) лидерство закрепилось за Чеченской Республикой (90,3%), Магаданской, Тверской, Саратовской и Курской областями (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
Одновременно в регионах России появилась информация о спаде на рынке индивидуального жилищного строительства: в августе число выдач ипотек в этом сегменте снизилось до 1,6 тысячи штук, что можно считать минимальным показателем с июля 2022 года. Самого низкого значения достигла и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила только 3%. Указывая на этот тренд, в «Домклик» особо отметили сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также новое требование о необходимости использовать эскроу-счета при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
В ряде субъектов доля ИЖС в общем количестве ипотечных выдач возросла. Среди них — регионы Дальневосточного округа (Забайкалье, Камчатка и Бурятия).