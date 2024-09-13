«Домклик»: Рост числа ипотек на новостройки зафиксирован в августе

Одновременно в регионах России появилась информация о спаде на рынке индивидуального жилищного строительства: в августе число выдач ипотек в этом сегменте снизилось до 1,6 тысячи штук, что можно считать минимальным показателем с июля 2022 года. Самого низкого значения достигла и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила только 3%. Указывая на этот тренд, в «Домклик» особо отметили сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также новое требование о необходимости использовать эскроу-счета при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.