Исчезающие профессии: как технологии меняют рынок труда

Posted 13 сентября, 02:38
Published 13 сентября, 02:38
Modified 16 сентября, 02:42
Updated 16 сентября, 02:42
По ее словам, сокращение спроса на печатную продукцию и переход на цифровые технологии привели к тому, что многие печатные профессии стали менее востребованы. Аналогичная ситуация наблюдается и с операторами связи — их потребность снизилась из-за автоматизации процессов и внедрения чат-ботов и голосовых роботов.
Кроме того, рост популярности безналичных расчетов и автоматизированных кассовых систем привел к снижению спроса на кассиров. Также менее актуальными становятся бухгалтеры в малом бизнесе из-за перехода на электронный документооборот и упрощение налогового учета, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметила, что в прошлое ушли и профессии традиционных фотографов, а также специалистов по ремонту устаревшей техники. В перспективе под угрозой может оказаться и профессия почтальона из-за развития электронных коммуникаций и доставки с помощью дронов.