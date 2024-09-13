Исчезающие профессии: как технологии меняют рынок труда

По ее словам, сокращение спроса на печатную продукцию и переход на цифровые технологии привели к тому, что многие печатные профессии стали менее востребованы. Аналогичная ситуация наблюдается и с операторами связи — их потребность снизилась из-за автоматизации процессов и внедрения чат-ботов и голосовых роботов.