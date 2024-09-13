Как химическая завивка влияет на здоровье? Рассказали ученые Пермского Политеха

В процессе ламинирования на волосы наносится специальный состав, который помогает закрыть ложные чешуйки кутикулы и создает защитную, но дышащую пленку вокруг каждого волоса. В составы для ламинирования часто включаются полимеры, витамины, а также растительные протеины, такие как шелк и пшеница. Дополнительно могут добавляться кератин, коллаген и другие компоненты для улучшения качества и внешнего вида волос.