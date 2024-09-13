Как химическая завивка влияет на здоровье? Рассказали ученые Пермского Политеха

Posted 13 сентября, 11:04
Published 13 сентября, 11:04
Modified 13 сентября, 11:09
Updated 13 сентября, 11:09
Сегодня, 13 сентября, в России отмечается День парикмахера. По этому поводу кандидат фармацевтических наук, доцента кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская рассказала, как отражаются на здоровье популярные процедуры для волос, почему же их ламинирование приводит к их выпадению, а также как восстановить густоту прядей.
Волос — это жесткое коническое волокно, сформированное из плотно соединенных и кератинизированных эпителиальных клеток, образующихся в количестве приблизительно от 100 до 150 тыс. единиц в фолликулах кожи головы. Это количество определяется при рождении и остается постоянным на протяжении всей жизни.
Структура волоса в разрезе представляет собой трехслойную концентрическую форму. Кутикула, внешний слой, состоит из прозрачных чешуек, расположенных в 8-10 слоях, похожих на черепицу. Воздействия извне, такие как выпрямление и завивка, могут ослабить кутикулу, нарушая ее защитные функции.
Кортекс, средний слой, представляет собой сеть микрофибрилл из полипептидных цепочек и содержит меланин, определяющий цвет волос. Этот слой обеспечивает эластичность и прочность волос. Медулла, внутренняя часть волоса, похожа на нить и состоит из белковых неороговевающих клеток.
Ламинирование волос — это метод восстановления волос с целью улучшения их текстуры и внешнего вида. Эта процедура рекомендуется для подавленных, матовых, ломких или поврежденных химическими или термическими воздействиями волос, а также для волос с секущимися кончиками после химической завивки или выпрямления.
В процессе ламинирования на волосы наносится специальный состав, который помогает закрыть ложные чешуйки кутикулы и создает защитную, но дышащую пленку вокруг каждого волоса. В составы для ламинирования часто включаются полимеры, витамины, а также растительные протеины, такие как шелк и пшеница. Дополнительно могут добавляться кератин, коллаген и другие компоненты для улучшения качества и внешнего вида волос.
Процедура ламинирования проводится следующим образом: волосы тщательно моют специальным шампунем, затем подсушивают феном. С помощью специальной кисти наносится ламинирующий состав на каждую прядь, которая затем выдерживается примерно полчаса. При горячем ламинировании каждая прядь может быть обработана утюжком. Затем средство смывается и производится укладка волос.
После ламинирования волосы становятся более послушными, приобретают блеск и прекращают пушиться. Ламинирующий состав помогает уплотнить, увлажнить и разгладить волосы, придавая им гладкость. Он также защищает волосы от воздействия тепла и делает цвет окрашенных прядей более стойким.
Хоть и ламинирование разработано для восстановления поврежденных волос, данная процедура может привести к сокращению количества волокон на голове. Полимерный состав, наносимый на кутикулу, увеличивает нагрузку на луковицу на 10-15%, что может способствовать выпадению волос. Волосы естественным образом обладают определенной структурой, цветом и максимальной нагрузкой, которую они могут выдержать.
Косметические процедуры не единственная причина выпадения волос. Волосы проходят через циклы роста: анаген (88% времени), когда волос растет; катаген (1%), когда рост останавливается; и телоген (11%), когда выпадает старый волос и начинается новый.
Средняя продолжительность жизни волос у мужчин 3-5 лет, у женщин 4-6 лет, с ежедневной нормой выпадения 50-70 волос. Более 100 волос в день считается алопецией.
Причины выпадения волос могут включать загрязнение окружающей среды, неправильный уход и стресс. Внутренние факторы, такие как генетика, нарушения обмена веществ, инфекции и дефицит витаминов также могут стать причиной.
Существуют методы стимуляции роста волос и препятствия их выпадению: химические и биологические стимуляторы, такие как репейное масло с перцем, которые могут способствовать росту и улучшить качество волос.
Процедура ламинирования волос считается менее травматичной, однако качество используемого состава имеет ключевое значение. Низкокачественные вещества могут смываться вместе с чешуйками волоса, повреждая их.
Химическое выпрямление включает в себя использование кератина животного происхождения, преимущественно из овечьей шерсти. Процедура включает нанесение на волосы их подсушивание феном, а затем обработку утюжком при высокой температуре. Это плавит естественный кератин и создает прочную структуру волоса для идеально прямых прядей.
Кератиновое выпрямление не обладает ухаживающим эффектом, но может быть альтернативой постоянному укладыванию волнистых волос. Результат сохраняется на 2-4 месяца после первой процедуры, дольше после повторных. Эффект накапливается, и иногда после нескольких повторов волосы становятся навсегда прямыми.
Сравнивая ламинирование и кератиновое выпрямление, можно отметить, что первое более временное, но дешевле и подходит для поврежденных волос, тогда как кератиновое дороже и рекомендуется для здоровых волос. Однако многие кератиновые составы могут содержать вредные вещества, такие как формальдегид.
В последнее время в составы кератинов начали добавлять глиоксиловую кислоту вместо формальдегида. Однако слишком низкая температура для выпрямления может повредить волосы.
Кератиновое выпрямление может быть опасным при перегреве, что приводит к термической деструкции кератиновых волокон, пересушиванию и деформации волос, а также их физическому повреждению.
Химическая завивка изменяется структуру исходных волос за счет разрушения дисульфидных связей между молекулами цистеина в кератине. После ослабления воздействия химических веществ молекулы цистеина восстанавливают дисульфидные связи естественным образом. Этот процесс обычно продолжается от 3 до 6 месяцев, возвращая пряди к их первоначальной текстуре.
Перманентное химическое выпрямление также модифицирует структуру волос, используя сильные химические соединения для создания выпрямляющих нитей. Время от времени волосы могут вернуться к естественной текстуре, несмотря на стойкое воздействие перманентного выпрямления.