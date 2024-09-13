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Posted 13 сентября, 09:10

Published 13 сентября, 09:10

Modified 13 сентября, 09:18

Updated 13 сентября, 09:18

Как пережить пятницу 13. Что можно и что нельзя делать в этот день

Как пережить пятницу 13. Что можно и что нельзя делать в этот день

13 сентября 2024, 09:10
Фото: ideogram.ai
Для того, чтобы не впадать в отчаяние, как герой картины «Крик» Эдварда Мунка, нужно немного расслабиться.

Негативная репутация пятницы 13-го уходит в глубины истории, переплетаясь с многочисленными мифами и легендами. Быть может, это сочетание стало символом неудач и суеверий благодаря христианскому влиянию: ведь последняя вечеря Иисуса была в четверг, а распятие — в пятницу, из-за чего этот день обрел в глазах общественности некую тень несчастья. Помимо этого, число 13 и само словосочетание «пятница 13-е» наполнены различными запретами и предрассудками.

В эпоху современности отношение к пятнице 13-му довольно смешанное. Многие до сих пор придерживаются убеждения в «проклятом» характере этого дня, стараясь обходить стороной любой. Однако не все серьезно воспринимают этот мистический день — для некоторых он стал объектом шуток и непринужденной игры, лишь красочным символом суеверий без реального значения.

Что можно заняться в пятницу 13-го

  • Отправьтесь на экскурсию в мистические уголки города. Посетите места с богатой паранормальной историей — старые здания, кладбища или монастыри. Погружайтесь в атмосферу таинственности и ощутите ощущение присутствия неведомого.
  • Устройте мистический фотосет. Создайте интересные фотографии, играя с тематическими реквизитом, светом и тенями. Подчеркните загадочную сторону этого дня в каждом кадре.
  • Исследуйте таинственные символы и амулеты. Узнайте больше о магических знаках, украшениях и амулетах, которые могут приносить удачу и защищать от недобрых сил.
  • Устроить мистическую вечеринку. Пригласите друзей на вечеринку, украсьте помещение свечами, кристаллами и атрибутикой магии. Проводите мистические ритуалы, экспериментируйте с гаданиями и деликатно держите в руках свою судьбу.
  • Создайте свой альтернативный гороскоп. Придумайте собственные предсказания и интерпретации для знаков зодиака, учитывая мистические аспекты и влияние пятницы 13-го на людей. Попробуйте прочувствовать энергию дня через свои собственные прогнозы.

Какие вещи в этот день делать не рекомендуется

  • Не поднимайте лестницу вверх или вниз. Существует поверье, связанное с тем, что прохождение под лестницей приносит неудачу. Поэтому воздержитесь от лестничных экспериментов в этот день, чтобы не нарушить гармонию космоса.
  • Не играйте с черными кошками. Считается, что встреча с черной кошкой может принести несчастье, особенно в такой день, как пятница 13-е. Поэтому будьте осмотрительны и держитесь подальше от кошачьих.
  • Не ломайте зеркала и не разбивайте стекло. В пятницу 13-е стеклянная поверхность может стать источником несчастья. Поверье гласит, что разбитое зеркало приносит семь лет несчастий.
  • Не принимайте решения на эмоциях. Пятница 13-е может быть днем, когда эмоции воцаряются над рациональностью. Избегайте принятия важных решений под влиянием страха, сомнений или негатива. Дайте себе время на обдумывание и анализ.
  • Не берите в долг и не давайте деньги в этот день. Пятница 13-е может быть неблагоприятным временем для финансовых операций. Избегайте важных финансовых решений, не берите деньги в долг и не давайте их другим.
  • Не кладите чистую одежду на пол. Говорят, что пятница 13-е может принести негативную энергию тем, кто нарушает порядок и чистоту в доме. Рекомендуется вешать одежду на специальные вешалки.
  • Не ложитесь спать с открытыми дверьми шкафов. Многие считают, что духи и злые силы могут проникнуть в ваше пространство через открытые двери шкафов или комодов.
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#Магия#Мистика#Пятница 13#Суеверия#Знаки зодиака
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