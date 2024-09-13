Как пережить пятницу 13. Что можно и что нельзя делать в этот день

Негативная репутация пятницы 13-го уходит в глубины истории, переплетаясь с многочисленными мифами и легендами. Быть может, это сочетание стало символом неудач и суеверий благодаря христианскому влиянию: ведь последняя вечеря Иисуса была в четверг, а распятие — в пятницу, из-за чего этот день обрел в глазах общественности некую тень несчастья. Помимо этого, число 13 и само словосочетание «пятница 13-е» наполнены различными запретами и предрассудками.