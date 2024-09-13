Как пережить пятницу 13. Что можно и что нельзя делать в этот день

Posted 13 сентября, 09:10
Published 13 сентября, 09:10
Modified 13 сентября, 09:18
Updated 13 сентября, 09:18
Негативная репутация пятницы 13-го уходит в глубины истории, переплетаясь с многочисленными мифами и легендами. Быть может, это сочетание стало символом неудач и суеверий благодаря христианскому влиянию: ведь последняя вечеря Иисуса была в четверг, а распятие — в пятницу, из-за чего этот день обрел в глазах общественности некую тень несчастья. Помимо этого, число 13 и само словосочетание «пятница 13-е» наполнены различными запретами и предрассудками.
В эпоху современности отношение к пятнице 13-му довольно смешанное. Многие до сих пор придерживаются убеждения в «проклятом» характере этого дня, стараясь обходить стороной любой. Однако не все серьезно воспринимают этот мистический день — для некоторых он стал объектом шуток и непринужденной игры, лишь красочным символом суеверий без реального значения.