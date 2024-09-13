Какие травы можно добавлять в чай

Хвою и молодые еловые шишки часто используют в качестве добавок к чаю. Считается, что они очень полезны для профилактики простуды, лечения нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. Напиток с молодыми шишками и хвоей будет иметь тонкий аромат, а вкус приобретет чуть смолянистые и древесные оттенки.