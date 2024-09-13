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Posted 13 сентября, 15:21

Published 13 сентября, 15:21

Modified 13 сентября, 15:26

Updated 13 сентября, 15:26

Какие травы можно добавлять в чай

Какие травы можно добавлять в чай

13 сентября 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney
Многие любят чай с добавками, разнообразие которых очень велико. На полках магазинов можно найти зеленый с молоком или мелиссой, черный чай с бергамотом, вишней, ягодами, шоколадом и тд.

Но зачастую люди предпочитают сами делать добавки на свой вкус, составляя комбинации из всевозможных трав или выбирая классическую мяту или тимьян, которые покупают свежими, либо засушивают с лета. Какие травы можно добавлять в чай узнали корреспонденты Общественной службы новостей.

Сочетать между собой можно большое количество трав, главное правило — чтобы они не были ядовитыми.

Как правильно приготовить травяной чай

Травяной чай важно не перезаварить, иначе он будет горчить, поэтому настаивать его рекомендуется около 10 минут. Чтобы правильно приготовить чай, специалисты советуют выполнить следующие действия.

  • Прогрейте чайник или любую посуду, в которой будете заваривать напиток. Для этого тонкой струйкой влейте кипяток, попадая на стенки чайника. Слейте жидкость.
  • Далее отмерьте примерно 1 столовую ложку травы, либо больше, если любите чай покрепче. Для заваривания подойдет стеклянная или керамическая посуда, однако второй вариант предпочтительнее, так как дольше держит тепло.
  • Вскипятите воду до 85 — 90 градусов. В зависимости от используемых трав, температурный режим может немного меняться. Считается, что если подобрать слишком высокую температуру, то вкус станет более терпким, потеряется многогранность вкусов и настой станет горчить.
  • Залейте в посуду примерно 200 — 250 мл воды.
  • Закройте посуду крышкой и укутайте полотенцем. Дайте настояться напитку в течение 10 минут.

Необходимая температура для заваривания трав:

  • мята — не выше 70 — 80 °С;
  • мелисса — не выше 85 — 87 °С;
  • чабрец (тимьян) — не выше 75 — 80 °C;
  • иван-чай — не выше 90 — 96 °C.

Какие травы добавить в чай

Помимо традиционной мяты или ромашки, в чай часто добавляют листья и даже молодые веточки растений. Так, дачники любят собирать со своих грядок листья земляники или клубники, крапиву и одуванчики, календулу, цветы эхинацеи и тд. Среди самых популярных растений отмечают:

  • листья смородины, малины, ежевики, облепихи, черноплодной рябины, вишни, земляники и клубники;
  • мята, мелисса, душица, чабрец, зверобой, шалфей;
  • цветки ромашки, календулы, эхинацеи, мальвы, клевера;
  • плоды шиповника, яблони, груши, сливы;
  • листья подорожника, мать-и-мачехи, крапивы.

Идеальные сочетания чая, трав и специй

  • Листья малины + дольки апельсина + корица.
  • Шалфей + мелисса + душистый перец + гвоздика.
  • Сладкая мята + дольки лимона + бадьян.
  • Чабрец + душица (орегано) + лимонная цедра.
  • Листья вишни + листья земляники + стручок ванили.

Использование шишек и хвои для заваривания чая

Хвою и молодые еловые шишки часто используют в качестве добавок к чаю. Считается, что они очень полезны для профилактики простуды, лечения нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. Напиток с молодыми шишками и хвоей будет иметь тонкий аромат, а вкус приобретет чуть смолянистые и древесные оттенки.

Из хвои можно приготовить даже полезный для иммунитета лимонад. Для этого понадобится 150 гр молодой хвои елки, лиственницы или сосны; 2 небольших лимона; 150 гр коричневого сахара и 2 литра воды.

Для приготовления лимонада подготовьте все ингредиенты. Тщательно, с щеткой, вымойте лимоны и обсушите их. Снимите цедру с одного лимона. Нарежьте второй лимон тонкими четвертинками. В средней кастрюле смешайте лимонный сок, цедру и сахар. Влейте 1 литр чистой воды и доведите до кипения. Варите помешивая, пока не растворится сахар.

Далее вам понадобится глубокая широкая емкость для лимонада. Перелейте жидкость туда и добавьте 1 литр чистой холодной воды. Перемешайте, добавьте четвертинки лимона и хвою. Пищевой пленкой затяните горлышко и полностью остудите. Поставьте лимонад настаиваться в холодильник. Каждый час встряхивайте емкость. Спустя 5 — 6 часов лимонад можно пробовать. Не забудьте украсить кружки веточками хвои.

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