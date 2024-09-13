Posted 13 сентября, 15:21
Published 13 сентября, 15:21
Modified 13 сентября, 15:26
Updated 13 сентября, 15:26
Но зачастую люди предпочитают сами делать добавки на свой вкус, составляя комбинации из всевозможных трав или выбирая классическую мяту или тимьян, которые покупают свежими, либо засушивают с лета. Какие травы можно добавлять в чай узнали корреспонденты Общественной службы новостей.
Сочетать между собой можно большое количество трав, главное правило — чтобы они не были ядовитыми.
Травяной чай важно не перезаварить, иначе он будет горчить, поэтому настаивать его рекомендуется около 10 минут. Чтобы правильно приготовить чай, специалисты советуют выполнить следующие действия.
Необходимая температура для заваривания трав:
Помимо традиционной мяты или ромашки, в чай часто добавляют листья и даже молодые веточки растений. Так, дачники любят собирать со своих грядок листья земляники или клубники, крапиву и одуванчики, календулу, цветы эхинацеи и тд. Среди самых популярных растений отмечают:
Хвою и молодые еловые шишки часто используют в качестве добавок к чаю. Считается, что они очень полезны для профилактики простуды, лечения нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. Напиток с молодыми шишками и хвоей будет иметь тонкий аромат, а вкус приобретет чуть смолянистые и древесные оттенки.
Из хвои можно приготовить даже полезный для иммунитета лимонад. Для этого понадобится 150 гр молодой хвои елки, лиственницы или сосны; 2 небольших лимона; 150 гр коричневого сахара и 2 литра воды.
Для приготовления лимонада подготовьте все ингредиенты. Тщательно, с щеткой, вымойте лимоны и обсушите их. Снимите цедру с одного лимона. Нарежьте второй лимон тонкими четвертинками. В средней кастрюле смешайте лимонный сок, цедру и сахар. Влейте 1 литр чистой воды и доведите до кипения. Варите помешивая, пока не растворится сахар.
Далее вам понадобится глубокая широкая емкость для лимонада. Перелейте жидкость туда и добавьте 1 литр чистой холодной воды. Перемешайте, добавьте четвертинки лимона и хвою. Пищевой пленкой затяните горлышко и полностью остудите. Поставьте лимонад настаиваться в холодильник. Каждый час встряхивайте емкость. Спустя 5 — 6 часов лимонад можно пробовать. Не забудьте украсить кружки веточками хвои.