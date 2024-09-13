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Posted 13 сентября, 06:34

Published 13 сентября, 06:34

Modified 13 сентября, 06:36

Updated 13 сентября, 06:36

За неделю от клещей пострадали 250 жителей Пермского края

Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика

13 сентября 2024, 06:34
Фото: ideogram.ai

За неделю от клещей пострадали 250 жителей Пермского края

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, следует пройти курс вакцинации.

Сезон клещевой активности в Прикамье продолжается, хоть и идет на спад с наступлением осени. С начала сезона к медикам с жалобами на присасывание клещей обратилось 27 тыс. 154 человека, в том числе 4 тыс. 626 детей. За предыдущую неделю от клещей пострадало 250 человек, в том числе 52 ребенка, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Первый ранговые места по обращениям жителей занимают Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очерский и Краснокамский округа. Лабораторные исследования паразитов, снятых с пострадавших, показали, что они были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (45,4%), моноцитарным эрлихиозом человека (3,5%), клещевым вирусным энцефалитом (1,7%), а в 1,1% случаев — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 205 пострадавших от клещей. Возможно, эти паукообразные стали активнее из-за прихода «бабьего лета» в регион. Защитить себя от клещевого энцефалита можно, заблаговременно пройдя вакцинацию в поликлинике.

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