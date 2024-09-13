Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика

Сезон клещевой активности в Прикамье продолжается, хоть и идет на спад с наступлением осени. С начала сезона к медикам с жалобами на присасывание клещей обратилось 27 тыс. 154 человека, в том числе 4 тыс. 626 детей. За предыдущую неделю от клещей пострадало 250 человек, в том числе 52 ребенка, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.