Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика

Posted 13 сентября, 06:34
Published 13 сентября, 06:34
Modified 13 сентября, 06:36
Updated 13 сентября, 06:36
Сезон клещевой активности в Прикамье продолжается, хоть и идет на спад с наступлением осени. С начала сезона к медикам с жалобами на присасывание клещей обратилось 27 тыс. 154 человека, в том числе 4 тыс. 626 детей. За предыдущую неделю от клещей пострадало 250 человек, в том числе 52 ребенка, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Первый ранговые места по обращениям жителей занимают Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очерский и Краснокамский округа. Лабораторные исследования паразитов, снятых с пострадавших, показали, что они были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (45,4%), моноцитарным эрлихиозом человека (3,5%), клещевым вирусным энцефалитом (1,7%), а в 1,1% случаев — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 205 пострадавших от клещей. Возможно, эти паукообразные стали активнее из-за прихода «бабьего лета» в регион. Защитить себя от клещевого энцефалита можно, заблаговременно пройдя вакцинацию в поликлинике.