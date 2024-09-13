Малышева сообщила о новых правилах приема витамина D

Posted 13 сентября, 04:00
Published 13 сентября, 04:00
Modified 15 сентября, 01:34
Updated 15 сентября, 01:34
Эту информацию подтвердила врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева на Первом канале. По ее словам, новые клинические рекомендации от Всемирной ассоциации эндокринологов устанавливают, что необходимость измерения уровня витамина D остается только для детей до года и людей с заболеваниями.
Кардиолог Герман Гандельман добавил, что витамин D играет важную роль в формировании костей, работе нервной системы, мышечной массе, а также поддержании здоровья сердца, уровня кальция и тестостерона. Недостаток этого витамина увеличивает риск развития хронических болезней, пишет 360ru.
Эксперты также отметили, что витамин D необходим для активации клеток иммунитета и представляет собой комплекс биологически активных веществ.
Основные источники витамина D — печень трески, рыба северных морей (лосось, сельдь) и обогащенное молоко для детей.