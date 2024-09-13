Малышева сообщила о новых правилах приема витамина D

Эту информацию подтвердила врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева на Первом канале. По ее словам, новые клинические рекомендации от Всемирной ассоциации эндокринологов устанавливают, что необходимость измерения уровня витамина D остается только для детей до года и людей с заболеваниями.