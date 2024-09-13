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Posted 13 сентября, 11:00

Published 13 сентября, 11:00

Modified 13 сентября, 11:02

Updated 13 сентября, 11:02

Международная коммуникационная кампания группы «Уралхим» получила престижную премию

Международная коммуникационная кампания группы «Уралхим» получила престижную премию

13 сентября 2024, 11:00
Фото: пресс-служба филиала «ПМУ»
С 2022 года группа «Уралхим» реализует масштабный гуманитарный проект по поставкам минеральных удобрений странам, столкнувшимся с продовольственным кризисом.

Кампания по медиа-освещению гуманитарных поставок группы «Уралхим» развивающимся странам победила в номинации «Международные коммуникации» ХХV премии в области связей с общественностью PROBA Awards. Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 сентября.

С 2022 года группа «Уралхим» реализует масштабный гуманитарный проект по поставкам минеральных удобрений странам, столкнувшимся с падением урожаев и нехваткой продовольствия. Инициатива направлена на преодоление глобального продовольственного кризиса и содействует достижению Цели №2 ООН в области устойчивого развития — «Ликвидация голода».

На сегодняшний день группа «Уралхим» безвозмездно поставила более 134 тыс. тонн удобрений на африканский континент, оплатив морской фрахт и прочие расходы. Более 111 тыс. тонн из этого объема были доставлены из Евросоюза при содействии ООН — в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве.

Татьяна Семенова, директор по связям с общественностью АО «ОХК „Уралхим“:

— Для нас важно, чтобы как можно больше людей узнало о беспрецедентном продовольственном кризисе, от которого ежедневно страдают сотни миллионов человек, и особой роли удобрений в преодолении этого глобального вызова. Осведомленность о проблеме — первый шаг к ее решению. Поэтому всестороннее освещение наших гуманитарных поставок является одним из ключевых направлений коммуникаций «Уралхима», которое также отражает нашу миссию — «Мир без голода». Благодарим экспертное жюри премии PROBA Awards за высокую оценку результатов нашей работы.
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