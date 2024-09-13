Международная коммуникационная кампания группы «Уралхим» получила престижную премию

Posted 13 сентября, 11:00
Published 13 сентября, 11:00
Modified 13 сентября, 11:02
Updated 13 сентября, 11:02
Кампания по медиа-освещению гуманитарных поставок группы «Уралхим» развивающимся странам победила в номинации «Международные коммуникации» ХХV премии в области связей с общественностью PROBA Awards. Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 сентября.
С 2022 года группа «Уралхим» реализует масштабный гуманитарный проект по поставкам минеральных удобрений странам, столкнувшимся с падением урожаев и нехваткой продовольствия. Инициатива направлена на преодоление глобального продовольственного кризиса и содействует достижению Цели №2 ООН в области устойчивого развития — «Ликвидация голода».
На сегодняшний день группа «Уралхим» безвозмездно поставила более 134 тыс. тонн удобрений на африканский континент, оплатив морской фрахт и прочие расходы. Более 111 тыс. тонн из этого объема были доставлены из Евросоюза при содействии ООН — в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве.
Татьяна Семенова, директор по связям с общественностью АО «ОХК „Уралхим“:
— Для нас важно, чтобы как можно больше людей узнало о беспрецедентном продовольственном кризисе, от которого ежедневно страдают сотни миллионов человек, и особой роли удобрений в преодолении этого глобального вызова. Осведомленность о проблеме — первый шаг к ее решению. Поэтому всестороннее освещение наших гуманитарных поставок является одним из ключевых направлений коммуникаций «Уралхима», которое также отражает нашу миссию — «Мир без голода». Благодарим экспертное жюри премии PROBA Awards за высокую оценку результатов нашей работы.