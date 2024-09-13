Международная коммуникационная кампания группы «Уралхим» получила престижную премию

На сегодняшний день группа «Уралхим» безвозмездно поставила более 134 тыс. тонн удобрений на африканский континент, оплатив морской фрахт и прочие расходы. Более 111 тыс. тонн из этого объема были доставлены из Евросоюза при содействии ООН — в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве.