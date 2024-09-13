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Posted 13 сентября, 10:29

Published 13 сентября, 10:29

Modified 13 сентября, 10:31

Updated 13 сентября, 10:31

В Перми ищут трем котятам из трамвайного депо новых хозяев

Минутка умиления: «трамвайным котикам» из депо Балатово ищут новых хозяев

13 сентября 2024, 10:29
Фото: скришнот видео департамента транспорта администрации Перми

В Перми ищут трем котятам из трамвайного депо новых хозяев

Сюжет
Доброта на ПП
Эти питомцы пугливые и прожорливые, говорят в дептрансе.

В Перми на территории временно закрытого депо «Балатово» нашли трех котят. Теперь в городском департаменте транспорта ищут хозяев для этих домашних питомцев. По словам чиновников, полосатый котенок — мальчик, а два черных — девочки.

Видео: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми.

«Все пугливые и прожорливые. Отдадим трамвайных котиков в хорошие руки», — сказано в посте пресс-службы Уточнить информацию о питомцах можно по телефону +79026325280.

Ранее пермские волонтеры рассказали о 17-килограммовом коте Крошике. Его нашли в подвале уже раскормленным. Теперь питомец проходит реабилитацию, ему составили программу похудения.

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#Видео#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Домашние животные#Кошки#Дептранс
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