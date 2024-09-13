Минутка умиления: «трамвайным котикам» из депо Балатово ищут новых хозяев

Posted 13 сентября, 10:29
Published 13 сентября, 10:29
Modified 13 сентября, 10:31
Updated 13 сентября, 10:31
В Перми на территории временно закрытого депо «Балатово» нашли трех котят. Теперь в городском департаменте транспорта ищут хозяев для этих домашних питомцев. По словам чиновников, полосатый котенок — мальчик, а два черных — девочки.
«Все пугливые и прожорливые. Отдадим трамвайных котиков в хорошие руки», — сказано в посте пресс-службы Уточнить информацию о питомцах можно по телефону +79026325280.
Ранее пермские волонтеры рассказали о 17-килограммовом коте Крошике. Его нашли в подвале уже раскормленным. Теперь питомец проходит реабилитацию, ему составили программу похудения.