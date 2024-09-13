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Posted 13 сентября, 09:14

Published 13 сентября, 09:14

Modified 13 сентября, 09:16

Updated 13 сентября, 09:16

Стал известен размер прожиточного минимума в Прикамье с 1 января 2025 года

Назван размер прожиточного минимума в Пермском крае на 2025 год

13 сентября 2024, 09:14
Фото: 1MI

Стал известен размер прожиточного минимума в Прикамье с 1 января 2025 года

Сюжет
Пособия
Часть социальных выплат для нуждающихся будет проиндексирована автоматически.

В Прикамье утвердили величину прожиточного минимума в регионе на 2025 год. Решение было принято на заседании правительства региона.

Как рассказали в краевом министерстве труда и социального развития, в следующем году размер прожиточного минимума в Прикамье составляет:

  • в среднем на душу населения — 16 тыс. 314 рублей (+2 097 рублей к 2024 году),
  • для трудоспособного населения — 17 тыс. 782 рублей (+2 285 рублей);,
  • для пенсионеров — 14 тыс. 030 рублей (+1 803 рублей);
  • для детей — 15 тыс. 825 рублей (+1 732 рублей).

Именно исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются и назначаются социальные выплаты. Такие выплаты с 1 января 2025 года проиндексируются автоматически, и новые заявления пермякам подавать не нужно. Также не будут пересчитывать степень нуждаемости семей, которые уже получают пособия.

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#Общество#Пермь#Пособия#Детские пособия#Прожиточный минимум#Минсоцразвития#Социальные выплаты
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