Назван размер прожиточного минимума в Пермском крае на 2025 год

Posted 13 сентября, 09:14
Published 13 сентября, 09:14
Modified 13 сентября, 09:16
Updated 13 сентября, 09:16
В Прикамье утвердили величину прожиточного минимума в регионе на 2025 год. Решение было принято на заседании правительства региона.
Как рассказали в краевом министерстве труда и социального развития, в следующем году размер прожиточного минимума в Прикамье составляет:
Именно исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются и назначаются социальные выплаты. Такие выплаты с 1 января 2025 года проиндексируются автоматически, и новые заявления пермякам подавать не нужно. Также не будут пересчитывать степень нуждаемости семей, которые уже получают пособия.