Назван размер прожиточного минимума в Пермском крае на 2025 год

Именно исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются и назначаются социальные выплаты. Такие выплаты с 1 января 2025 года проиндексируются автоматически, и новые заявления пермякам подавать не нужно. Также не будут пересчитывать степень нуждаемости семей, которые уже получают пособия.