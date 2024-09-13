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Posted 13 сентября, 12:22

Published 13 сентября, 12:22

Modified 13 сентября, 12:23

Updated 13 сентября, 12:23

В ночь на 13 сентября в Березниках «Лада» насмерть сбила пешехода

Ночью в Березниках «Лада» насмерть сбила пешехода

13 сентября 2024, 12:22
Фото: properm.ru

В ночь на 13 сентября в Березниках «Лада» насмерть сбила пешехода

Сюжет
Дтп
Мужчина двигался по проезжей части попутно автотранспорту.

В ночь на пятницу, 13 сентября, в Березниковском городском округе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

В 22:50 в Усолье по ул. Ивачева со стороны ул. 8-е марта в направлении ул. Аникина двигался автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 23-летнего водителя. В районе дома 12 по ул. Ивачева легковушка сбила 43-летнего пешехода. Последний двигался по проезжей части попутно автотранспорту.

В результате автоаварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

В первую неделю сентября произошло уже четыре дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Перми.

Всего же в течение восьми первых месяцев 2024 года на территории краевой столицы произошло 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 81 ребенок в возрасте до 16 лет.

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#Происшествия#Дтп#Березники
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