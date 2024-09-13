Новым замминистра территориального развития Прикамья стала Ольга Чечиль

Posted 13 сентября, 04:06
Published 13 сентября, 04:06
Modified 13 сентября, 06:09
Updated 13 сентября, 06:09
Новым заместителем министра территориального развития Пермского края назначена Ольга Чечиль. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
На новом посту Ольга Викторовна будет заниматься курированием управлением социально-экономического развития муниципальных образований. До этого она руководила Управлением реализации территориальных проектов.
Предыдущий замглавы краевого ведомства Оксана Салий устроилась на работу в администрацию Мотовилихинского района в должности замглавы района.