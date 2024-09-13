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Posted 13 сентября, 04:06

Published 13 сентября, 04:06

Modified 13 сентября, 06:09

Updated 13 сентября, 06:09

Новым замминистра территориального развития Прикамья назначена Ольга Чечиль

Новым замминистра территориального развития Прикамья стала Ольга Чечиль

13 сентября 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney / Правительство Пермского края

Новым замминистра территориального развития Прикамья назначена Ольга Чечиль

Ранее она возглавляла региональное Управление реализации территориальных проектов.

Новым заместителем министра территориального развития Пермского края назначена Ольга Чечиль. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

На новом посту Ольга Викторовна будет заниматься курированием управлением социально-экономического развития муниципальных образований. До этого она руководила Управлением реализации территориальных проектов.

Предыдущий замглавы краевого ведомства Оксана Салий устроилась на работу в администрацию Мотовилихинского района в должности замглавы района.

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#Прикамье#Социально-экономическое развитие#Администрация мотовилихинского района#Министр территориального развития#Чусовской округ#Ольга Чечиль#Замглава района#Оксана Салий#Управление реализации проектов
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