Обрушение общежития, убийство следователя, автобусы. Главное за неделю в Прикамье

Posted 13 сентября, 12:54
Published 13 сентября, 12:54
Modified 13 сентября, 12:56
Updated 13 сентября, 12:56
Пермякам не привыкать к изменениям маршрутов общественного транспорта. Как сообщили в дептрансе, нынешние корректировки связаны с меняющейся дорожной обстановкой.
Известно, что изменения коснулись автобусных маршрутов №38, 75 и 57. Они вступили в силу с 10 сентября.
Тепло в батареи начало поступать жителям Прикамья. Известно, что в краевой столице отопительный сезон стартует позже.
Сейчас в Перми царит «бабье лето». Когда похолодает, к теплу подключат сначала социальные объекты — такие как детские сады, больницы и школы, — а затем уже и жилые дома.
В ночь на 10 сентября в Перми нашли тело Евгения Середкина. На нем обнаружено множество ран, нанесенных топором. По факту жуткой находки было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый ранее служил в силовых структурах — как выяснилось, это пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. После совершения преступления он сам вызвал следственно-оперативную группу и дождался приезда правоохранителей.
Думаем, большинство читательниц Properm.ru пробовали хоть раз в жизни сменить цвет волос. А кто-то делает это на постоянной основе на протяжении многих лет.
Однако не все так красочно — некоторые компоненты окрашивающих средств могут быть очень опасны. Они приводят к развитию рака или астмы. Также известен случай, когда после проведения окрашивания девушка впала в кому.
11 сентября рано утром жильцы дома на Клары Цеткин, 13 были ошарашены обрушением перекрытий в здании. К счастью, никто не пострадал — только пожилой женщине стало плохо.
Однако выяснилось, что пермяки много раз жаловались управляющей компании «Самоуправление» на проблему. В соцсетях было опубликовано видео из душевых комнат, которые находились в плачевном состоянии. Но УК с ситуацией не разбиралась, как и власти, — и вот результат.