Обрушение общежития, убийство следователя, автобусы. Главное за неделю в Прикамье

Однако выяснилось, что пермяки много раз жаловались управляющей компании «Самоуправление» на проблему. В соцсетях было опубликовано видео из душевых комнат, которые находились в плачевном состоянии. Но УК с ситуацией не разбиралась, как и власти, — и вот результат.