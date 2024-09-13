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Posted 13 сентября, 12:54

Published 13 сентября, 12:54

Modified 13 сентября, 12:56

Updated 13 сентября, 12:56

Обрушение общежития, убийство следователя, автобусы. Главное за неделю в Прикамье

Обрушение общежития, убийство следователя, автобусы. Главное за неделю в Прикамье

13 сентября 2024, 12:54
Фото: properm.ru; соцсети
Рассказываем о самых интересных и волнующих событиях по версии читателей.

Изменения автобусных маршрутов

Пермякам не привыкать к изменениям маршрутов общественного транспорта. Как сообщили в дептрансе, нынешние корректировки связаны с меняющейся дорожной обстановкой.

Известно, что изменения коснулись автобусных маршрутов №38, 75 и 57. Они вступили в силу с 10 сентября.

Начало отопительного сезона

Тепло в батареи начало поступать жителям Прикамья. Известно, что в краевой столице отопительный сезон стартует позже.

Сейчас в Перми царит «бабье лето». Когда похолодает, к теплу подключат сначала социальные объекты — такие как детские сады, больницы и школы, — а затем уже и жилые дома.

Убийство пермского следователя

В ночь на 10 сентября в Перми нашли тело Евгения Середкина. На нем обнаружено множество ран, нанесенных топором. По факту жуткой находки было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый ранее служил в силовых структурах — как выяснилось, это пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. После совершения преступления он сам вызвал следственно-оперативную группу и дождался приезда правоохранителей.

Опасность красок для волос

Думаем, большинство читательниц Properm.ru пробовали хоть раз в жизни сменить цвет волос. А кто-то делает это на постоянной основе на протяжении многих лет.

Однако не все так красочно — некоторые компоненты окрашивающих средств могут быть очень опасны. Они приводят к развитию рака или астмы. Также известен случай, когда после проведения окрашивания девушка впала в кому.

Обрушение общежития на Клары Цеткин, 13

11 сентября рано утром жильцы дома на Клары Цеткин, 13 были ошарашены обрушением перекрытий в здании. К счастью, никто не пострадал — только пожилой женщине стало плохо.

Однако выяснилось, что пермяки много раз жаловались управляющей компании «Самоуправление» на проблему. В соцсетях было опубликовано видео из душевых комнат, которые находились в плачевном состоянии. Но УК с ситуацией не разбиралась, как и власти, — и вот результат.

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#Общество#Пермь#Итоги
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