Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысяч рублей за затопленную квартиру

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Пермскому району. Руководитель УК (по данным портала Rusprofile, это Наталья Пушкарева) была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о штрафных санкциях за несвоевременное исполнение судебного решения. Однако она так и не выплатила назначенные компенсации в установленный срок.