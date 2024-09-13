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Posted 13 сентября, 07:42

Published 13 сентября, 07:42

Modified 13 сентября, 07:44

Updated 13 сентября, 07:44

Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысю рублей за затопление квартиры

Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысяч рублей за затопленную квартиру

13 сентября 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысю рублей за затопление квартиры

Сюжет
Коммунальный рай
До обращения в суд управляющая организация не исполняла свои обязанности.

В Пермском крае семья пенсионеров получила компенсацию за недобросовестную работу управляющей компании. В течение семи лет супруги и их маленькая внучка жили в квартире с сыростью, плесенью и испорченным ремонтом.

Причиной такой ситуации была прохудившаяся крыша пятиэтажного дома, в котором проживала семья. Жильцы неоднократно просили ООО «УК „Усть-Качка Сервис“ решить проблему, выполнить свои обязанности по благоустройству и обслуживанию здания. Однако УК не решала наболевший вопрос, тогда пермяки обратились в суд.

Судебная экспертиза показала, что «управляйка» действительно допустила дефекты, когда проводила текущий ремонт кровли. В результате суд встал на сторону пенсионеров, назначив им компенсации материального ущерба и морального вреда в размере более 310 тыс. рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Пермскому району. Руководитель УК (по данным портала Rusprofile, это Наталья Пушкарева) была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о штрафных санкциях за несвоевременное исполнение судебного решения. Однако она так и не выплатила назначенные компенсации в установленный срок.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 20 тыс. рублей. Он арестовал расчетный счет УК. И лишь тогда вся сумма задолженности была взыскана, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

На этой неделе, 11 сентября, в Перми в общежитии на ул. Клары Цеткин, 13 частично рухнули перегородки. Жильцы не раз жаловались на бездействие управляющей компании «Самоуправление», однако до ЧП ремонт в здании надлежащим образом не выполняли.

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#Общество#Коммунальный рай#Суд#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Управляющая компания
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