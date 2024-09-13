Пермяки выбрали название новой остановки в Индустриальном районе

Posted 13 сентября, 12:52
Published 13 сентября, 12:52
Modified 13 сентября, 12:54
Updated 13 сентября, 12:54
Пермяки выбрали название для новой остановки общественного транспорта в Индустриальном районе, которая появится на перекрестке ул. Крисанова и Пушкина. Она будет обустроена в ходе работ по строительству перехода на ул. Карпинского.
Название новой остановки выбрано большинством голосов — «Данилиха» (176 человек). Всего в опросе участвовали 359 горожан. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, на выбор, помимо «Данилихи», были предложены и такие варианты как «Улица Подгорная», «Речная», «17-й Апелляционный суд».
После строительства моста через реку Данилиху власти также планируют перенести трамвайную линию. А название новой остановки должно отсылать к названию микрорайона и малой реки, находящейся совсем рядом.