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Posted 13 сентября, 12:52

Published 13 сентября, 12:52

Modified 13 сентября, 12:54

Updated 13 сентября, 12:54

В голосовании за название для новой остановки участвовали менее 400 человек

Пермяки выбрали название новой остановки в Индустриальном районе

13 сентября 2024, 12:52
Фото: properm.ru

В голосовании за название для новой остановки участвовали менее 400 человек

Сюжет
Пермская езда
Опрос проводился в течение почти двух недель.

Пермяки выбрали название для новой остановки общественного транспорта в Индустриальном районе, которая появится на перекрестке ул. Крисанова и Пушкина. Она будет обустроена в ходе работ по строительству перехода на ул. Карпинского.

Название новой остановки выбрано большинством голосов — «Данилиха» (176 человек). Всего в опросе участвовали 359 горожан. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, на выбор, помимо «Данилихи», были предложены и такие варианты как «Улица Подгорная», «Речная», «17-й Апелляционный суд».

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт».

После строительства моста через реку Данилиху власти также планируют перенести трамвайную линию. А название новой остановки должно отсылать к названию микрорайона и малой реки, находящейся совсем рядом.

Жители Перми смогут выбрать название для новой остановки в Индустриальном районе
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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт#Остановка
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