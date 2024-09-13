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Posted 13 сентября, 08:59

Published 13 сентября, 08:59

Modified 13 сентября, 09:01

Updated 13 сентября, 09:01

В ночь на 14 сентября в Пермском крае ожидается туман

Пермяков предупреждают о тумане

13 сентября 2024, 08:59
Фото: properm.ru

В ночь на 14 сентября в Пермском крае ожидается туман

В отдельных районах Прикамья прогнозируется гроза

По данным Пермского ЦГМС 14 сентября ночью 14 сентября прогнозируется туман. Прогноз Публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.

Кроме того, днем в отдельных районах края прогнозируется гроза.

Водителям в МЧС рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

В текущие выходные, 14 и 15 сентября, погода в Пермском крае будет теплой, но ожидаются кратковременные дожди и грозы, в основном в центральной части региона.

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#Происшествия#Пермский край
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