Пермяков предупреждают о тумане

Posted 13 сентября, 08:59
Published 13 сентября, 08:59
Modified 13 сентября, 09:01
Updated 13 сентября, 09:01
По данным Пермского ЦГМС 14 сентября ночью 14 сентября прогнозируется туман. Прогноз Публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.
Кроме того, днем в отдельных районах края прогнозируется гроза.
Водителям в МЧС рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
В текущие выходные, 14 и 15 сентября, погода в Пермском крае будет теплой, но ожидаются кратковременные дожди и грозы, в основном в центральной части региона.