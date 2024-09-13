Позитивные изменения в сфере ТКО заметили более трети россиян

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что Российский экологический оператор ежегодно проводит собственные социологические исследования. Однако в ходе анализа системы обращения с ТКО и в целом реформы данной отрасли оператор учитывает и данные независимых опросов других организаций. Об этом пишут «Ведомости».