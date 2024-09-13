Позитивные изменения в сфере ТКО заметили более трети россиян

Posted 13 сентября, 09:06
Published 13 сентября, 09:06
Modified 13 сентября, 09:06
Updated 13 сентября, 09:06
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что Российский экологический оператор ежегодно проводит собственные социологические исследования. Однако в ходе анализа системы обращения с ТКО и в целом реформы данной отрасли оператор учитывает и данные независимых опросов других организаций. Об этом пишут «Ведомости».
Аналитики Народного фронта провели мониторинг реализации нацпроекта «Экология» (2019–2024 гг.). В опросе сообщается, что с начала реформы позитивные изменения увидели пятнадцать процентов россиян, ещё девятнадцать считают, что ситуация «скорее, улучшилась».
Согласно данным опроса, почти половина (47%) россиян относят к главным экологическим проблемам загрязнение воздуха, 44% — загрязнение водоемов, 41% — проблемы с организацией сбора и вывоза мусора и 37% опрошенных включили в список стихийные свалки и нарушения в эксплуатации объектов размещения ТКО.
В опросе, который проходил в онлайн-формате на платформе «Народный контроль», приняли участие 16 419 человек из 86 российских регионов.