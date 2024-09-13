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Posted 13 сентября, 14:32

Published 13 сентября, 14:32

Modified 13 сентября, 14:33

Updated 13 сентября, 14:33

Жительница Пермского края — сирота сумела в суде добиться квартиры в Перми

Прикамская прокуратура через суд добилась предоставления квартиры сироте

13 сентября 2024, 14:32
Фото: properm.ru

Жительница Пермского края — сирота сумела в суде добиться квартиры в Перми

Сюжет
Дети
Она находилась в очереди на квартиру десять лет.

Прокуратура Уинского района провела проверку по обращению 24-летней местной жительницы, относящейся к категории детей-сирот, о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девушка еще в 2014 году включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. Однако длительное время жильем ее не обеспечивали, в связи с чем она была вынуждена жить у родственников.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить девушку жильем.

Ординский районный суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования прокурора удовлетворил.

В настоящее время сироте предоставлена благоустроенная квартира в Перми.

В Перми с начала года детям-сиротам предоставлено 103 квартиры. Всего на этот год из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 499,6 млн рублей. 124 жилых помещения уже приобретены, сообщают в администрации Перми.

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