Прикамская прокуратура через суд добилась предоставления квартиры сироте

Девушка еще в 2014 году включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. Однако длительное время жильем ее не обеспечивали, в связи с чем она была вынуждена жить у родственников.