Прикамская прокуратура через суд добилась предоставления квартиры сироте

Posted 13 сентября, 14:32
Published 13 сентября, 14:32
Modified 13 сентября, 14:33
Updated 13 сентября, 14:33
Прокуратура Уинского района провела проверку по обращению 24-летней местной жительницы, относящейся к категории детей-сирот, о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Девушка еще в 2014 году включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. Однако длительное время жильем ее не обеспечивали, в связи с чем она была вынуждена жить у родственников.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить девушку жильем.
Ординский районный суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования прокурора удовлетворил.
В настоящее время сироте предоставлена благоустроенная квартира в Перми.
В Перми с начала года детям-сиротам предоставлено 103 квартиры. Всего на этот год из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 499,6 млн рублей. 124 жилых помещения уже приобретены, сообщают в администрации Перми.