Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего пермяка

Posted 13 сентября, 11:53
Published 13 сентября, 11:53
Modified 13 сентября, 11:55
Updated 13 сентября, 11:55
Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту ДТП с автобусом и 10-летним школьником. Ранее стало известно, что мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в Индустриальном районе. Водитель автобуса сбил пешехода.
Во время проверки прокуратура проанализирует исполнение законодательства безопасности дорожного движения, профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков. Также будут проконтролированы результаты доследственной проверки по факту аварии. При наличии оснований надзорный орган решит вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Весной на трассе в Прикамье в аварии погибли 8-летний мальчик и женщина. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.