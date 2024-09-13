Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего пермяка

Во время проверки прокуратура проанализирует исполнение законодательства безопасности дорожного движения, профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков. Также будут проконтролированы результаты доследственной проверки по факту аварии. При наличии оснований надзорный орган решит вопрос о мерах прокурорского реагирования.