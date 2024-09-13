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Posted 13 сентября, 11:53

Published 13 сентября, 11:53

Modified 13 сентября, 11:55

Updated 13 сентября, 11:55

Прокуратура занялась ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего мальчика в Перми

Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего пермяка

13 сентября 2024, 11:53
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Перми

Прокуратура занялась ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего мальчика в Перми

Сюжет
Дтп
Ребенок переходил улицу на разрешающий сигнал светофора.

Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту ДТП с автобусом и 10-летним школьником. Ранее стало известно, что мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в Индустриальном районе. Водитель автобуса сбил пешехода.

Во время проверки прокуратура проанализирует исполнение законодательства безопасности дорожного движения, профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков. Также будут проконтролированы результаты доследственной проверки по факту аварии. При наличии оснований надзорный орган решит вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Весной на трассе в Прикамье в аварии погибли 8-летний мальчик и женщина. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Мира
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#Происшествия#Дтп#Пермь#Детский мир#Авария#Прокуратура
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