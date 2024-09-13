Россияне приезжают в Татарстан для подписания контракта с Минобороны

С августа этого года размер единовременных выплат контрактникам в Татарстане составляет два миллиона рублей. Эти меры направлены на поддержку участников СВО и их семей. Те, кто подписывает контракт в республике, получают 1,3 миллиона рублей от региона, 400 рублей от Минобороны, а также до 300 тысяч рублей от муниципалитетов. В зоне спецоперации зарплата бойцов составляет не менее 210 тысяч рублей в месяц, сообщает inkazan.ru.