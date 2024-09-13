Россияне приезжают в Татарстан для подписания контракта с Минобороны

Posted 13 сентября, 13:46
Published 13 сентября, 13:46
Modified 13 сентября, 13:47
Updated 13 сентября, 13:47
С августа этого года размер единовременных выплат контрактникам в Татарстане составляет два миллиона рублей. Эти меры направлены на поддержку участников СВО и их семей. Те, кто подписывает контракт в республике, получают 1,3 миллиона рублей от региона, 400 рублей от Минобороны, а также до 300 тысяч рублей от муниципалитетов. В зоне спецоперации зарплата бойцов составляет не менее 210 тысяч рублей в месяц, сообщает inkazan.ru.
В соседней республике, Башкортостане, единовременная выплата составляет 1,2 миллиона рублей, из которых 505 тысяч рублей выплачивает регион, до 300 тысяч рублей — региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, 400 тысяч рублей — Минобороны России. В Чувашской Республике единовременная выплата контрактникам установлена в 900 тысяч рублей, из которых пятьсот тысяч рублей выплачивается из бюджета региона. Для подписавших контракт в Марий Эл выплата составляет 1,4 миллиона рублей, в Кировской области — восемьсот тысяч рублей.
Стоит отметить, что в Татарстане приезжие из других субъектов, а также иностранные граждане могут рассчитывать на оплату проезда и проживания на период подготовки документов. В регионе с 2023 года работают центры оформления на контрактную службу. Они находятся в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Благодаря этим центрам документы готовятся достаточно быстро — примерно за 1 день. Обратиться туда может каждый желающий.
На базе центров есть возможность пройти медобследование и узнать свою категорию годности к военной службе, а также получить информацию о льготах и выплатах, положенных контрактникам. Жители иностранных государств и их семьи могут рассчитывать на помощь в получении российского гражданства и ИНН.
Перед отправкой в зону спецоперации военные из Татарстана проходят предварительное обучение, после чего им предоставляются единовременная выплата, набор необходимых вещей, лекарств и обмундирование. Военнослужащий сам может выбрать воинскую часть и специальность.
В зоне спецоперации контрактники из Татарстана также получают поддержку. На передовую еженедельно отправляются конвои с письмами родственников, продуктами, транспортом, радиостанциями и другими вещами, которые запрашивают бойцы.