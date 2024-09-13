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Posted 13 сентября, 08:36

Published 13 сентября, 08:36

Modified 13 сентября, 08:42

Updated 13 сентября, 08:42

В Перми за первые две недели сентября в авариях пострадали четыре ребенка

С начала сентября в ДТП в Перми пострадало четыре ребёнка

13 сентября 2024, 08:36
Фото: properm.ru

В Перми за первые две недели сентября в авариях пострадали четыре ребенка

Сюжет
Дтп
За первых восемь месяцев года в Перми в авариях пострадал 81 ребенок

В первую неделю сентября произошло уже дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Перми.

Всего же в течение восьми первых месяцев 2024 года на территории краевой столицы произошло 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 81 ребенок в возрасте до 16 лет. С началом нового учебного года количество юных участников дорожного движения резко возрастает, что и повышает риски.

В Индустриальном районе Перми водитель автобуса сбил школьника. ДТП произошло в минувший вторник, 10 сентября, около 17:55, на ул. Мира.

По предварительной информации, со стороны ул. Стахановская ехал автобус Volgabus под управлением 53-летнего водителя. В районе дома на Мира, 6а мужчина проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. В это время ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми, мальчик получил травмы. Сейчас проводится проверка.

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