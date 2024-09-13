С начала сентября в ДТП в Перми пострадало четыре ребёнка

По предварительной информации, со стороны ул. Стахановская ехал автобус Volgabus под управлением 53-летнего водителя. В районе дома на Мира, 6а мужчина проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика. В это время ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми, мальчик получил травмы. Сейчас проводится проверка.