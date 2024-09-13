СМИ: В пермских магазинах вновь появились шоколадные батончики KitKat

Posted 13 сентября, 10:00
Published 13 сентября, 10:00
Modified 13 сентября, 10:01
Updated 13 сентября, 10:01
В пермских магазинах Familia и «Бристоль» вновь появились шоколадные батончики KitKat. Об этом сообщает «Царьград».
При этом компания Nestle опровергает информацию о возращении производства на российский рынок. Издание отмечает, что пермский завод Nestle уже с лета готовился к запуску лент по производству известных сладостей.
В июле в компании «Нестле Россия» опровергли возобновление производства батончиков KitKat на пермском предприятии корпорации. Их производство по-прежнему приостановлено в России, заявили РИА Новости в пресс-службе «Нестле Россия».
О том, что Nestle рассматривает возможность возобновления производства шоколадных батончиков KitKat в Перми, сообщил «Царьград».
О своем уходе из РФ компания объявила в марте 2022 года. Сотрудники предприятия тогда были выведены из производственного события. Спустя месяц, уже в апреле, люди вернулись на рабочие места. Работу брендов KitKat и Nesquik заменили Goodmix и «Хрутка».