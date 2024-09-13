СМИ: В пермских магазинах вновь появились шоколадные батончики KitKat

О своем уходе из РФ компания объявила в марте 2022 года. Сотрудники предприятия тогда были выведены из производственного события. Спустя месяц, уже в апреле, люди вернулись на рабочие места. Работу брендов KitKat и Nesquik заменили Goodmix и «Хрутка».