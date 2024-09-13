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Posted 13 сентября, 03:13

Published 13 сентября, 03:13

Modified 13 сентября, 06:10

Updated 13 сентября, 06:10

Стоимость тарифов ОСАГО в Перми может снизиться на 6%

Стоимость тарифов ОСАГО в Перми может снизиться на 6%

13 сентября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney
При этом на территории всего края цена тарифа снизится на 1%.

Банк России предлагает актуализировать территориальный коэффициент (КТ) для нескольких регионов страны, в том числе и для Пермского края. КТ влияет на стоимость полиса ОСАГО, сообщили в пресс-службе регулятора.

В Перми тариф может снизиться на 6%, на территории всего края — на 1%. Как отметил Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, анализ статистики выплат по полисам ОСАГО показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье.

Предполагается снижение КТ для 21 территории страны, в которых его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение сложится в 6%. Повысить КТ планируется для 18 территорий, где на данный момент его значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%. В то же время даже после этого повышения КТ для этих территорий останется ниже среднего по стране.

В Приволжском федеральном округе планируется повышение коэффициента в Оренбуржье, Пензенской области, а также в Чувашской и Удмуртской республиках.

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#Пермский край#Статистика#Страхование#Прикамье#Оренбуржье#Приволжский федеральный округ
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