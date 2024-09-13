Стоимость тарифов ОСАГО в Перми может снизиться на 6%

Предполагается снижение КТ для 21 территории страны, в которых его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение сложится в 6%. Повысить КТ планируется для 18 территорий, где на данный момент его значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%. В то же время даже после этого повышения КТ для этих территорий останется ниже среднего по стране.