Суд на три месяца закрыл золотодобывающее предприятие в Кузбассе

В Кемеровской области обнаружили нарушения в работе золотодобывающего предприятия. В ходе облета территории в Тисульском районе специалисты заметили следы спецтехники и технологическую дорогу у реки Покровки. Оказалось, что предприятие самовольно заняло водоем и сбрасывало в него сточные воды.