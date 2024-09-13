Суд на три месяца закрыл золотодобывающее предприятие в Кузбассе

Posted 13 сентября, 10:02
Published 13 сентября, 10:02
Modified 13 сентября, 10:04
Updated 13 сентября, 10:04
В Кемеровской области обнаружили нарушения в работе золотодобывающего предприятия. В ходе облета территории в Тисульском районе специалисты заметили следы спецтехники и технологическую дорогу у реки Покровки. Оказалось, что предприятие самовольно заняло водоем и сбрасывало в него сточные воды.
Как пишет издание VSE42.Ru, проведенное лабораторное исследование воды из реки показало превышение установленных нормативов. Была превышена концентрация взвешенных веществ, общего железа и меди, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.
Суд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения. После этого предприятие было закрыто на 90 дней. Исполнение судебного решения контролируют приставы.