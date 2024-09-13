Темпы подготовки жилого фонда к отопительному сезону в 2024 году выше, чем в 2023-м

Всего в списке 27 организаций, включая 25 — из Перми и две — из Березников. Эта информация направлена в администрации городов и надзорные органы. Жителям домов, обслуживаемых управляющими компаниями, которые уже на протяжении нескольких лет допускают нарушения при подготовке к отопительному сезону, необходимо усилить контроль за деятельностью своих УК.