Темпы подготовки жилого фонда к отопительному сезону в 2024 году выше, чем в 2023-м

Posted 13 сентября, 08:19
Published 13 сентября, 08:19
Modified 16 сентября, 08:28
Updated 16 сентября, 08:28
Благодаря совместной работе тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и администраций муниципалитетов темпы подготовки жилого фонда городов присутствия «Т Плюс» в Пермском крае в 2024 году выше, чем в предыдущем. Вместе с тем, составлен список организаций, управляющих жилым фондом, которые допускали несоблюдение требований и графиков подготовки внутридомового оборудования.
Всего в списке 27 организаций, включая 25 — из Перми и две — из Березников. Эта информация направлена в администрации городов и надзорные органы. Жителям домов, обслуживаемых управляющими компаниями, которые уже на протяжении нескольких лет допускают нарушения при подготовке к отопительному сезону, необходимо усилить контроль за деятельностью своих УК.
Ольга Самусина, руководитель тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:
— До старта отопительного сезона в городах Прикамья остались считанные дни. Качественная подготовка внутридомового оборудования — гарантия того, что в каждой квартире будет комфортно с наступлением холодов, а жители не будут переплачивать из-за высоких теплопотерь дома. Поэтому ежегодно в летний период мы совместно с представителями районных администраций проводим работу с управляющими организациями, объясняем, как проводить подготовительные мероприятия, осуществляем контроль. Очень жаль, что ряд «управдомов» игнорирует рекомендации или откладывает их осуществление. В то же время, радует, что количество таких нерадивых управленцев с каждым годом сокращается. Призываем жителей активнее включаться в процесс контроля своих УК и ТСЖ. Вместе мы сможем добиться максимально качественного управления всем жилым фондом.