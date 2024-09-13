properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 07:02

Published 13 сентября, 07:02

Modified 13 сентября, 07:08

Updated 13 сентября, 07:08

В Прикамье 14–15 сентября ожидаются дожди и тепло до +23 градусов

Тепло, однако днем пройдут дожди. Какая погода в выходные ждет пермяков

13 сентября 2024, 07:02
Фото: properm.ru

В Прикамье 14–15 сентября ожидаются дожди и тепло до +23 градусов

В регионе продолжается «бабье лето».

В текущие выходные, 14 и 15 сентября, погода в Пермском крае будет теплой, но ожидаются кратковременные дожди и грозы, в основном в центральной части региона. Антициклон начнет разрушаться, но ночи ожидаются без существенных осадков с туманами.

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют небольшой кратковременный дождь в краевой столице. Он пройдет во второй половине дня 14 сентября, есть вероятность и прохождения грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем — 4-9 м/с. Ночью температура воздуха в Прикамье на уровне +9…+14°, в низинах до +4°, в Перми +10…+12°. После полудня в регионе потеплеет до +20…+25°, в Перми до +21…+23°.

Из предварительного прогноза следует, что похолодание ожидается после 19–20 сентября. Нынешняя неделя порадовала жителей Прикамья теплой, почти летней погодой.

Читайте также:
Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце неделиВ выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозыБабье лето скоро! Какой будет погода в сентябре в Пермском крае
#Общество#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Погода на выходные
Подпишитесь
Популярное