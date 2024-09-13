Тепло, однако днем пройдут дожди. Какая погода в выходные ждет пермяков

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют небольшой кратковременный дождь в краевой столице. Он пройдет во второй половине дня 14 сентября, есть вероятность и прохождения грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем — 4-9 м/с. Ночью температура воздуха в Прикамье на уровне +9…+14°, в низинах до +4°, в Перми +10…+12°. После полудня в регионе потеплеет до +20…+25°, в Перми до +21…+23°.