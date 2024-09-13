Ученые выяснили, что неправильное питание родителей влияет на детей

Ученые довели самцов лабораторных мышей до состояния гиперлипидемии, после чего их спарили с самками, которым давали нормальное питание. Их потомство посадили на низкохолестериновую диету, но атеросклероз среди них развивался в несколько раз чаще. Примечательно, что пострадали только самки. Исследователи пока сами не могут ответить на вопрос почему. Однако данное исследование может дать толчок изучению влияния отцовских факторов на здоровье детей.