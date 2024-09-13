Ученые выяснили, что неправильное питание родителей влияет на детей

Posted 13 сентября, 10:18
Published 13 сентября, 10:18
Modified 13 сентября, 10:18
Updated 13 сентября, 10:18
Ученые чаще изучают влияние матери на здоровье будущих детей, а вклад отцов до сих пор достаточно не изучен. В статье, опубликованной в JCI Insight, как раз изучается влияние питания отцов. Автор исследования профессор Чанчэн Чжоу рассказал, что внешние воздействия, такие как экология, питание и стресс, могут изменять РНК в сперматозоидах, что оказывает влияние на потомство. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Сперматозоиды передают, помимо ДНК, малые молекулы РНК, которые регулируют гены и участвуют в ряде процессов на клеточном уровне. Данные анализа спермы мышей показали, что при чрезмерном употреблении холестерина эти молекулы начинают меняться. Подобные изменения могут оказывать влияние на экспрессию ранних генов в стволовых клетках эмбриона.
Ученые довели самцов лабораторных мышей до состояния гиперлипидемии, после чего их спарили с самками, которым давали нормальное питание. Их потомство посадили на низкохолестериновую диету, но атеросклероз среди них развивался в несколько раз чаще. Примечательно, что пострадали только самки. Исследователи пока сами не могут ответить на вопрос почему. Однако данное исследование может дать толчок изучению влияния отцовских факторов на здоровье детей.
Профессор Чжоу порекомендовал мужчинам, которые планируют завести детей, снизить потребление холестерина. Это поможет как минимум снизить собственные риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.