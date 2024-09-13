В Бикбарде в пруду утонул семилетний мальчик

Posted 13 сентября, 15:53
Published 13 сентября, 15:53
Modified 13 сентября, 15:55
Updated 13 сентября, 15:55
Следователями территориального следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства утопления ребенка в пруду в селе Бикбарда Куединского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 13 сентября две девочки, 6 и 7 лет и их 4-х-летний брат, находились у пруда, расположенного в селе Бикбарда без присмотра взрослых. Во время игры в воде 7-летняя девочка утонула. 6 — летнюю девочку удалось спасти очевидцами, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Место нахождение мальчика устанавливается следователями и сотрудниками МЧС.
В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, с целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.