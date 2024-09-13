В Бикбарде в пруду утонул семилетний мальчик

Вечером 13 сентября две девочки, 6 и 7 лет и их 4-х-летний брат, находились у пруда, расположенного в селе Бикбарда без присмотра взрослых. Во время игры в воде 7-летняя девочка утонула. 6 — летнюю девочку удалось спасти очевидцами, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Место нахождение мальчика устанавливается следователями и сотрудниками МЧС.