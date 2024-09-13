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Posted 13 сентября, 15:53

Published 13 сентября, 15:53

Modified 13 сентября, 15:55

Updated 13 сентября, 15:55

В Бикбарде Куединского округа в пруду утонул 7-летний мальчик

В Бикбарде в пруду утонул семилетний мальчик

13 сентября 2024, 15:53
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Бикбарде Куединского округа в пруду утонул 7-летний мальчик

Шестилетнюю подружку погибшей спасли очевидцы. Её брат пропал.

Следователями территориального следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства утопления ребенка в пруду в селе Бикбарда Куединского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 13 сентября две девочки, 6 и 7 лет и их 4-х-летний брат, находились у пруда, расположенного в селе Бикбарда без присмотра взрослых. Во время игры в воде 7-летняя девочка утонула. 6 — летнюю девочку удалось спасти очевидцами, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Место нахождение мальчика устанавливается следователями и сотрудниками МЧС.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, с целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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#Происшествия#Погиб ребенок
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