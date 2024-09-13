В МЧС Кузбасса предупредили жителей о заморозках

Posted 13 сентября, 09:47
Published 13 сентября, 09:47
Modified 13 сентября, 09:49
Updated 13 сентября, 09:49
Завтра, 14 сентября, в некоторых районах Кемеровской области ожидаются заморозки до 0…-1º. Поэтому ГУ МЧС России по Кузбассу напоминают жителям о мерах безопасности в быту, сообщает VSE42.Ru.
Как рассказали спасатели, в домах с системами печного, водяного и газового отопления нужно внимательно следить за исправностью оборудования. Также лучше не оставлять без присмотра растопленные печи и включенные в сеть электрические приборы. Не перегружайте электропроводку — это может стать причиной пожара.