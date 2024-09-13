В МЧС Кузбасса предупредили жителей о заморозках

Как рассказали спасатели, в домах с системами печного, водяного и газового отопления нужно внимательно следить за исправностью оборудования. Также лучше не оставлять без присмотра растопленные печи и включенные в сеть электрические приборы. Не перегружайте электропроводку — это может стать причиной пожара.