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Posted 13 сентября, 09:47

Published 13 сентября, 09:47

Modified 13 сентября, 09:49

Updated 13 сентября, 09:49

В МЧС Кузбасса предупредили жителей о заморозках

В МЧС Кузбасса предупредили жителей о заморозках

13 сентября 2024, 09:47
Фото: unsplash.com
Будьте внимательны в быту, напоминают спасатели.

Завтра, 14 сентября, в некоторых районах Кемеровской области ожидаются заморозки до 0…-1º. Поэтому ГУ МЧС России по Кузбассу напоминают жителям о мерах безопасности в быту, сообщает VSE42.Ru.

Как рассказали спасатели, в домах с системами печного, водяного и газового отопления нужно внимательно следить за исправностью оборудования. Также лучше не оставлять без присмотра растопленные печи и включенные в сеть электрические приборы. Не перегружайте электропроводку — это может стать причиной пожара.

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#Общество#Мчс#Заморозки
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