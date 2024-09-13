В Нижнем Новгороде вручили сертификаты о включении в олимпийский резерв

Портал newsnn.ru сообщил, что глава ОКР Станислав Поздняков в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород пообщался с молодыми спортсменами. Он также поздравил потенциальных кандидатов в олимпийскую команду России. Поздняков отметил, что идея проекта заключается в том, чтобы уже сейчас сформировать группу молодых спортсменов, которые будут стремиться к достижению высоких результатов. Он пообещал, что ОКР будет внимательно следить за карьерой юных олимпийцев и оказывать им всяческую поддержку.