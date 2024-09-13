В Нижнем Новгороде вручили сертификаты о включении в олимпийский резерв

Posted 13 сентября, 14:48
Published 13 сентября, 14:48
Modified 13 сентября, 14:48
Updated 13 сентября, 14:48
Портал newsnn.ru сообщил, что глава ОКР Станислав Поздняков в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород пообщался с молодыми спортсменами. Он также поздравил потенциальных кандидатов в олимпийскую команду России. Поздняков отметил, что идея проекта заключается в том, чтобы уже сейчас сформировать группу молодых спортсменов, которые будут стремиться к достижению высоких результатов. Он пообещал, что ОКР будет внимательно следить за карьерой юных олимпийцев и оказывать им всяческую поддержку.
Одиннадцать местных спортсменов получили из рук президента ОКР сертификаты, подтверждающие включение в олимпийский резерв на текущий год. Среди них ребята, занимающиеся фехтованием, легкой атлетикой, вольной борьбой и другими видами спорта.
Евгений Тряпичников, директор Нижегородского областного УОР, поблагодарил специалистов из ОКР за возможность оценить потенциал воспитанников. Он добавил, что тесты проходят не только воспитанники училища, но и представители других спортивных организаций региона. В дальнейшем планируется развивать сотрудничество с инновационным центром, например, создать на базе УОР курсы повышения квалификации тренеров.
Станислав Поздняков также принял участие во II Всероссийском форуме «Вера и спорт». Данное мероприятие призвано внести свой вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Оно должно помочь обеспечить высокий уровень духовно-нравственных и этических ценностей в данной сфере.