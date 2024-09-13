В Перми две больницы с нарушениями утилизировали медотходы

В деятельности двух государственных бюджетных учреждений здравоохранения в Перми выявлены нарушения, связанные с несоблюдением установленного порядка сбора и хранения отходов. Проверка зафиксировала отсутствие маркировки и плотно прилегающих крышек у контейнеров, размещенных на площадке для сбора отходов, наличие дефектов внутренней отделки пола, стен и потолка в помещениях для их хранения.