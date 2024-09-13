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Posted 13 сентября, 11:04

Published 13 сентября, 11:04

Modified 13 сентября, 11:16

Updated 13 сентября, 11:16

В Перми ГКП №2 и ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля неправильно утилизировали отходы

В Перми две больницы с нарушениями утилизировали медотходы

13 сентября 2024, 11:04
Фото: properm.ru

В Перми ГКП №2 и ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля неправильно утилизировали отходы

Должностные лица и руководители медучреждений привлечены к ответственности.

 

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с медицинскими отходами. О результатах проверки сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В деятельности двух государственных бюджетных учреждений здравоохранения в Перми выявлены нарушения, связанные с несоблюдением установленного порядка сбора и хранения отходов. Проверка зафиксировала отсутствие маркировки и плотно прилегающих крышек у контейнеров, размещенных на площадке для сбора отходов, наличие дефектов внутренней отделки пола, стен и потолка в помещениях для их хранения.

По информации портала Properm.ru, речь идет о ГКП №2, что на Братьев Игнатовых и ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля.

По итогам проверки природоохранным прокурором руководителям учреждений здравоохранения внесены представления, которые удовлетворены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

В ноябре прошлого года Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в Сивинской центральной районной больнице и Ильинской центральной районной больнице нарушения требований законодательства об обращении с медицинскими отходами.

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