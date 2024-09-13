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Posted 13 сентября, 05:25

Published 13 сентября, 05:25

Modified 13 сентября, 05:27

Updated 13 сентября, 05:27

В Перми с 14 до 16 сентября закроют движение в тоннеле на Дзержинского

В Перми вновь закроют движение транспорта в тоннеле на Дзержинского

13 сентября 2024, 05:25
Фото: properm.ru

В Перми с 14 до 16 сентября закроют движение в тоннеле на Дзержинского

Сюжет
Пермская езда
Участки улицы периодически перекрывают из-за реконструкции дороги.

В Перми на участке одной из улиц временно введут ограничения. Они касаются тоннеля на ул. Дзержинского — от ул. Строителей до Александровской. Движение транспорта на участке закроют на выходные — с 14 сентября до 05:00 16 сентября.

Кроме того, движение трамваев будет прекращено:

  • с 01:00 до 05:00 14 сентября;
  • с 08:00 до 20:00 14 и 15 сентября;
  • с 00:00 до 05:00 15 и 16 сентября.
Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края просят водителей автомобилей и пассажиров общественного транспорта заранее планировать поездки. В августе тоннель уже перекрывали — это было связано с ремонтом проезжей части ул. Дзержинского.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Трамваи#Перекрытие
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