В Перми вновь закроют движение транспорта в тоннеле на Дзержинского

Posted 13 сентября, 05:25
Published 13 сентября, 05:25
Modified 13 сентября, 05:27
Updated 13 сентября, 05:27
В Перми на участке одной из улиц временно введут ограничения. Они касаются тоннеля на ул. Дзержинского — от ул. Строителей до Александровской. Движение транспорта на участке закроют на выходные — с 14 сентября до 05:00 16 сентября.
Кроме того, движение трамваев будет прекращено:
В пресс-службе министерства транспорта Пермского края просят водителей автомобилей и пассажиров общественного транспорта заранее планировать поездки. В августе тоннель уже перекрывали — это было связано с ремонтом проезжей части ул. Дзержинского.