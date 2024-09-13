В Прикамье хотят ввести выплаты для работников культуры

Как отмечает Рябкова, в краевой бюджет будет заложена доля софинансирования федеральной программы. Выплата может составить 1 млн рублей. Перечень направлений, куда работник сможет потратить деньги, ограничению не подлежит. «Трудоустроиться в организации культуры смогут в том числе студенты вузов и сузов», — говорит Вера Рябкова.