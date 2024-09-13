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Posted 13 сентября, 02:36

Published 13 сентября, 02:36

Modified 13 сентября, 02:38

Updated 13 сентября, 02:38

В Пермском крае введут выплаты в размере 1 млн рублей для работников культуры

В Прикамье хотят ввести выплаты для работников культуры

13 сентября 2024, 02:36
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае введут выплаты в размере 1 млн рублей для работников культуры

Ограничений на то, куда сотрудник сможет потратить полученные денежные средства, не будет.

В Пермском крае с 2025 года начнет работать федеральная программа «Земский работник культуры». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Молодежного парламента со ссылкой на и. о. министра культуры Прикамья Веру Рябкову.

Как отмечает Рябкова, в краевой бюджет будет заложена доля софинансирования федеральной программы. Выплата может составить 1 млн рублей. Перечень направлений, куда работник сможет потратить деньги, ограничению не подлежит. «Трудоустроиться в организации культуры смогут в том числе студенты вузов и сузов», — говорит Вера Рябкова.

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#Пермский край#Молодежный парламент#Вузы#Трудоустройство#Студенты#Прикамье#Выплата#Министр культуры#Федеральная программа#Земский работник культуры#Софинансирование
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