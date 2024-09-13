В Прикамье хотят ввести выплаты для работников культуры

Posted 13 сентября, 02:36
Published 13 сентября, 02:36
Modified 13 сентября, 02:38
Updated 13 сентября, 02:38
В Пермском крае с 2025 года начнет работать федеральная программа «Земский работник культуры». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Молодежного парламента со ссылкой на и. о. министра культуры Прикамья Веру Рябкову.
Как отмечает Рябкова, в краевой бюджет будет заложена доля софинансирования федеральной программы. Выплата может составить 1 млн рублей. Перечень направлений, куда работник сможет потратить деньги, ограничению не подлежит. «Трудоустроиться в организации культуры смогут в том числе студенты вузов и сузов», — говорит Вера Рябкова.