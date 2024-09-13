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Posted 13 сентября, 05:04

Published 13 сентября, 05:04

Modified 13 сентября, 06:08

Updated 13 сентября, 06:08

20-летний Сергей Баранцев из Добрянки погиб на СВО спустя месяц после контракта

В Прикамье простились с погибшим на СВО спустя месяц после контракта Баранцевым

13 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI / Администрация Добрянского округа

20-летний Сергей Баранцев из Добрянки погиб на СВО спустя месяц после контракта

Прощание с мужчиной прошло 12 сентября.

В ходе СВО 13 августа погиб 20-летний уроженец Добрянского округа Сергей Баранцев. Информация об этом появилась в сообществе администрации муниципалитета во ВКонтакте.

Родился мужчина 11 марта 2004 года в Добрянке. После окончания Добрянской СОШ №1 работал в разных компаниях. Любил спорт, играл в хоккей.

Контракт с Минобороны Сергей заключил 15 июля этого года. Служил гранатометчиком 9 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии в звании рядовой.

Погиб в поселке городского типа Желанное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. У него остались мама, сестры и брат. «Был смелым, очень общительным и добрым человеком. Всегда всем спешил прийти на помощь. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Владимировича», — пишут власти округа.

Прощание с ним прошло 12 сентября.

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