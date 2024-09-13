В Прикамье простились с погибшим на СВО спустя месяц после контракта Баранцевым

Погиб в поселке городского типа Желанное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. У него остались мама, сестры и брат. «Был смелым, очень общительным и добрым человеком. Всегда всем спешил прийти на помощь. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Владимировича», — пишут власти округа.