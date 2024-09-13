properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2024, 05:49

Published 13 сентября 2024, 05:49

Modified 13 сентября 2024, 06:06

Updated 13 сентября 2024, 06:06

В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода

13 сентября 2024, 05:49

Пропавшего сотрудника соликамского завода в Пермском крае нашли мертвым

Материалы расследования переданы правоохранительным органам.

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование гибели сотрудника АО «Соликамскбумпром». Как сообщает ведомство, 20 мая текущего года штабелевщик древесины отправился на свое рабочее место для выполнения задания руководства. Позднее, при обходе и осмотре местности, организацией был установлен факт его исчезновения.

Тело работника обнаружили на участке балансовой гавани в акватории Боровского затона при исполнении им трудовых обязанностей. Региональной инспекцией труда удалось выяснить, что смерть сотрудника наступила от механической асфиксии при утоплении в воде.

«Несчастный случай произошел с работником по причине нарушения требований трудового распорядка и дисциплины труда. Работник находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает ведомство.

Отмечается, что спасательного жилета на мужчине не было. Материалы расследования были направлены в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к ответственности.

Читайте также:
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионеркуДиректор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей
#Несчастный случай#Расследование#Вода#Прикамье#Правоохранительные органы#Гибель#Соликамскбумпром#Алкогольное опьянение#Труд#Утопление#Исчезновение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика