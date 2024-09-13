В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода

Posted 13 сентября, 05:49
Published 13 сентября, 05:49
Modified 13 сентября, 06:06
Updated 13 сентября, 06:06
Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование гибели сотрудника АО «Соликамскбумпром». Как сообщает ведомство, 20 мая текущего года штабелевщик древесины отправился на свое рабочее место для выполнения задания руководства. Позднее, при обходе и осмотре местности, организацией был установлен факт его исчезновения.
Тело работника обнаружили на участке балансовой гавани в акватории Боровского затона при исполнении им трудовых обязанностей. Региональной инспекцией труда удалось выяснить, что смерть сотрудника наступила от механической асфиксии при утоплении в воде.
«Несчастный случай произошел с работником по причине нарушения требований трудового распорядка и дисциплины труда. Работник находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает ведомство.
Отмечается, что спасательного жилета на мужчине не было. Материалы расследования были направлены в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к ответственности.