В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование гибели сотрудника АО «Соликамскбумпром». Как сообщает ведомство, 20 мая текущего года штабелевщик древесины отправился на свое рабочее место для выполнения задания руководства. Позднее, при обходе и осмотре местности, организацией был установлен факт его исчезновения.